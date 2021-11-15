街口支付搶攻離島 前進小琉球 「南高屏支付節」開跑

街口支付一直以來積極佈建使用場域，今（15）日宣布前進小琉球，實現從台灣最北端到最南端皆能使用街口支付。街口支付為在年末衝刺在地商圈和離島經濟，並在解封之際吸引更多旅客到南高屏旅遊，推出「南高屏支付節」，串聯6千多間店家，11月15日至12月15日(三)於「台南、高雄、屏東」指定店家，使用街口支付消費，單筆最高享13%回饋。

近日街口支付也進軍金門，目前全台可使用街口支付的支付據點已破20萬，街口支付也將持續拓展至離島，滿足各地用戶無現金支付需求，讓消費者享受旅程安心購物。

吃喝玩樂南高屏最高享13%回饋 再加碼送知名手搖街口券、抽街口幣

l 最高享13%回饋：11月15日(一)至12月15日(三)至「南高屏」指定店家消費，單筆享10%現金回饋（單筆最高回饋 40 元，每人每週限享 3 次回饋）；指定付款方式再享街口幣回饋（台新街口聯名卡最高3%，帳戶付款1%街口幣）。

l 加碼送清心福全優惠

n 街口券：11月15日(一)至12月15日(三)於「南高屏」指定店家，使用街口支付，即可獲得清心福全街口券！（憑該券至「清心福全」全台門市消費，單筆消費滿 100 元可享現折10元優惠）

n 指定飲品：11月15日(一)至12月15日(三)於「清心福全」南高屏門市，使用街口支付，購買「頂級可可拿鐵」、「太妃鴛鴦奶茶」可享5元折扣優惠！

l 加碼送迷克夏街口券：11月15日(一)至12月15日(三)於「迷客夏」南高屏門市，使用街口支付，即可獲得迷客夏街口券！（憑該券至「迷客夏」南高屏門市回店消費，單筆消費滿 100 元可享現折10元優惠）

l 加碼抽500元街口幣：12月1日(三)至12月15日(三)於屏東「大鵬灣風景區、東港、林邊、小琉球」等場域，使用街口支付，即可參加街口幣抽獎活動！（共抽500元100名）