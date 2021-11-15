最有質感社宅來了！南港玉成公辦都更案今完成簽約

由普立茲克建築獎的伊東豊雄大師操刀的「台北市南港玉成公辦都市更新案」，今(15)日在國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂等公私部門及社區住戶見證下，由國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群，及該案最優申請人中國開發資產管理董事長鄭重代表，順利完成全案簽約。

中國開發資產管理表示，這是公司首個公部門標案，為了展現勢在必得決心，公司找來榮獲普立茲克建築獎的伊東豊雄大師跨國聯手，透過滿足多樣化家庭結構的規劃，翻新大眾對社會住宅期待，因此順利拿下「台北市南港玉成公辦都市更新案」出資人綜合評選之最優申請人，並在今(15)日與國家住都中心完成簽約。

中國開發資產管理指出，「南港玉成公辦都市更新案」接下來將以「國家隊」身分，肩負起推動社會住宅與都市更新的重任，透過伊東豊雄大師操刀設計，希望讓該案成為「最有質感的社會住宅」，一掃過去民眾對於社宅歧見。

「南港玉成公辦都市更新案」簽約活動是由聯碩地產協辦初步建築規劃與媒體發布，全案預計2027年完工，不僅將為捷運昆陽站周邊示範打造如眾人之家home-for-All的健康生活與公益共享空間、以國際品位層級呈現全齡共生共榮的願景，也期能為台北市帶來「更好的改變，共好的未來」。

拿下「南港玉成公辦都市更新案」的中國開發資產管理公司，於1993年由中國建經100%轉投資成立，目前實收資本額為5.8億元，是一家專業不動產投資及建設公司，長年來與母公司中國建經(1986年由台灣土地銀行及兆豐國際銀行投資成立) 共同合作致力於都更及危老重建，辦理都更案代理實施者、合建案、土地開發投資興建案，至今已承作近5,000戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣300億元以上。

中國開發資產管理公司旗下已完成建築，包括納美社區(原修德國宅)全國最大海砂屋社區改建案、第一個以信託機制扮演代理實施者角色完成南港中研新苑都更案等，今年更以內湖洲子街案以及高雄新五福大樓案，分別榮獲第29屆中華建築優良規劃設計類廠辦商場組金石首獎、以及都市更新組金石獎。