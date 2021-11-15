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國家住都中心三方跨域合作 南港玉成公辦都更案今簽約

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／國家住都中心提供
圖／國家住都中心提供

由國家住宅及都市更新中心主辦的「台北市南港區玉成段四小段公辦都市更新案」，今舉辦簽約儀式，國家住都中心代理董事長花敬群說，南港玉成公辦都更案把分回的房舍來做社會住宅，將住宅及社宅以人性化的方式來設計，讓大家住得舒服、都市越來越進步。

「南港玉成公辦都更案」將興建地上11層，地下3層，約160戶的社會住宅；以及地上14層，地下3層的都更住宅。基地坐落於台北市東區門戶，步行5分鐘即可抵達捷運昆陽站，往來南港科學園區、經貿園區、台北流行音樂中心相當便利。

國家住都中心表示，本案由設計台中國家歌劇院、松山文創園區的「日本當代建築師」伊東豊雄與大矩聯合建築師事務所共同設計規劃監造，以其擅長融合自然與環境的設計元素，為南港帶來嶄新風貌。本案預計最快於112年開工，期望於116年中完工。

國家住都中心表示，本次公辦都更案投資總額預估約20億元，為政府、民間與國際跨域攜手合作的里程碑，在招商上運用多元模式，以整理開發交叉補貼、都市更新權利變換的方式，與企業共同興辦優質住宅；導入托嬰中心等公益設施，帶動周邊整體發展。

中國開發資產管理股份有限公司董事長鄭重也說，以公益性為主的公辦都更案，將申請綠建築、智慧建築、耐震標章等，同時也重視品牌形象、施工品質、客戶意見，來落實對建案及客戶的承諾。

建築師伊東豊雄透過視訊連線表示，此案最大特點是社宅與都市更新放在一起，希望建築體保有各自的特性外，能共榮共存；且本次設計也提供新概念，將在社區設計自然通風半戶外公共空間，並特別在一樓做最大的綠化設計及機能設施，包括托嬰中心、農作物產銷店、咖啡廳等，讓居民可以自由自在進出，並做連結交流。

國家住都中心表示，公辦都市更新加速國有土地更新活化，藉由高品質的規畫設計，與民間共同合作，共築兼具公益的優質建築，實際改變當地環境，服務周邊居民。國家住都中心將藉由公辦都更，來定義城市進步的樣貌，打造兼具美感、環保、科技，永續發展的進步城市，讓民眾在精心打造的環境下實現安居夢想。

都市更新 公辦都更

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