崇越集團打造文青水資源回收中心 獲公共工程金品獎

崇越科技（5434）今日指出，旗下環保工程事業─建越科技工程(股)公司，承攬桃園市政府「文青水園水資源回收中心」統包工程，已榮獲「110年桃園市政府第五屆公共工程金品獎」設施設計優等及設計承攬優等雙項殊榮肯定。

桃園市政府於本月8日舉辦桃園市公共工程最高榮譽「金品獎」頒獎典禮，並由桃園市市長鄭文燦親自頒獎表揚，感謝建越科技在防疫之餘更堅守工程品質，提升桃園市公共工程品質水準，締造一年比一年更傑出的輝煌績效。

獲金品獎大放異彩的「文青水資源回收中心」，為全台首座全區採用「低衝擊開發」的水資源回收中心。為解決捷運A7站進駐人口所產生的家庭污水、降低河川負荷，並提升土地利用效率和景觀形象，文青水園採地下化興建，並在地上空間設置管理中心與景觀公園，扭轉民眾對於污水處理廠的刻板形象。

建越科技深耕環保工程事業多年，以往主要承攬半導體廠，以及液晶面板廠的純廢水工程，北中南三大科學園區的半導體廠都有相關工程實績，在華亞園區的台灣美光(Micron)公司，也有數項廢水工程進行中。

展望未來，崇越集團表示，將持續深耕環保綠能事業，提供相關材料設備、規畫、系統整合、統包等服務，善盡企業社會責任。

建越科技指出，協助提升區內透水、保水能力，下雨時可貯存1,593立方米的雨水，減少地表逕流，並讓水資中心成為旱季期間的小水庫。截至目前第一期的平均處理污水量為4000CMD，隨著工程持續推動，除可提供民眾澆灌及清洗，更可供應華亞科技園區及工三、工四園區廠房使用。