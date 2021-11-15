崇越集團打造最美水資源中心 獲桃市公共工程金品獎

崇越科技（5434）旗下環保工程事業─建越科技，承攬桃園市政府「文青水園水資源回收中心」統包工程，本月榮獲「110年桃園市政府第五屆公共工程金品獎」設施設計優等及設計承攬優等雙項殊榮肯定。

桃園市政府於本月8日舉辦桃園市公共工程最高榮譽「金品獎」頒獎典禮，並由桃園市市長鄭文燦親自頒獎表揚，感謝建越科技在防疫之餘更堅守工程品質，提升桃園市公共工程品質水準，締造一年比一年更傑出的輝煌績效。

鄭文燦市長表示，「金品獎」目的在於透過市府自辦獎項，讓桃園公共工程品質在「金品獎」的帶動下，以施工團隊的作品比高下，讓政府單位與民間企業夥伴的合作更能產生良性循環。

獲金品獎大放異彩的「文青水資源回收中心」，為全台首座全區採用「低衝擊開發」的水資源回收中心。為解決捷運A7站進駐人口所產生的家庭汙水、降低河川負荷，並提升土地利用效率和景觀形象，文青水園採地下化興建，並在地上空間設置管理中心與景觀公園，扭轉民眾對於污水處理廠的刻板形象。

建越科技提升區內透水、保水能力，下雨時可貯存1593立方米的雨水，減少地表逕流，並讓水資中心成為旱季期間的小水庫。截至目前第一期的平均處理污水量為4000CMD，隨著工程持續推動，除可提供民眾澆灌及清洗，更可供應華亞科技園區及工三、工四園區廠房使用。

園區導入低衝擊開發、智慧、低碳設計理念，成為台灣水資中心的典範。園區管理中心建築體外觀，採用簡潔的弧面牆設計，地面上規劃生態景觀公園，以象徵「莫比斯環」的環型構造，呼應水資中心與自然環境永續共存、無限循環的設計意象，同時代表再生水利用，水資源生生不息。此高效能、高功能、高舒適之建築，去年榮獲「國家卓越建設獎最佳規劃設計類」—特別獎，今年再獲桃園市「公共工程金品獎」殊榮肯定。