超猛！聯強Q3 EPS 5元 一季賺贏去年全年

聯強（2347）公布經會計師核閱後2021年第3季財報，營收1,016億元，為同期次高，受惠於本業持續成長、業外又大補挹注，稅後淨利83.5億元，每股純益5.00元，單季就賺贏去年全年的4.89元。累計前三季營收2,849億元，達同期新高；稅後淨利142.2億元，每股純益8.53元，優於去年同期的3.41元。

受惠於產品組合優化，聯強第三季毛利率4.3%，為同期新高；毛利43.9億元，則創單季歷史新高，年增15%。聯強表示，今年以來聯強加速建構「營運管理服務平台」，提供供應商與客戶最適切的商務合作模式，同時廣泛應用APP以加快對市場訊息與需求的回應速度，不但大幅強化供應鏈上下游合作的順暢度，也獲得Fitbit、JBL、Canon、Nikon等國際大廠的青睞，積極拓展與聯強的業務合作。

在營業利益部分，近兩年聯強經過「精實敏捷」計劃的淬鍊，營運體質更加精進，營利能力大幅躍進。聯強除了定期清整不健康的業務項目、汰弱留強外，也持續透過數位優化、資訊串接與AI大數據分析，改善作業流程，精準管控成本，全面性提升運作效率。聯強第三季營業淨利率2.3%，達同期新高，營業淨利23.2億元，則為單季歷史新高，大幅成長24%。

此外，聯強在美國/日本、印度/中東/非洲、泰國、越南各地區的海外事業，經營績效也相當亮眼，認列收益連五季同期新高，第三季達8.5億元，成長47%。其中，越南大幅成長70%，印度/中東/非洲年增62%，美國/日本年增亦達45%。

聯強第3季因對美國新聚思投資不再具影響力，由權益法調整為按公允價值衡量，產生一次性的獲利認列，使得稅前與稅後淨利分別來到124.4億元與83.5億元，每股盈餘5.00元。若排除此一次性的獲利，稅前與稅後淨利分別為34.4億元與29.5億元，每股盈餘1.77元，仍達單季歷史次高。

展望第4季，聯強日前公布十月合併營收持續站穩300億以上，達336億元，年增18%。聯強表示，第4季原本即為傳統旺季，家用市場的買氣將延續至年底；受疫情影響而遞延的企業與政府採購預算，也將在年底前加速執行；加上新產品上市帶動升級、換機需求，聯強樂觀預期銷售動能將保持強勁，第4季及全年可望再創高。