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宏匯t.Hub領航國際新創嘉年華 迸發台灣創新創業能量

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
新創展區展品體驗。宏匯提供
新創展區展品體驗。宏匯提供

2021年宏匯x t.Hub領航國際新創嘉年華活動，特別邀請到20家台灣頂尖新創團隊參展，新創展區眾星雲集，並有商業展示(showcase)，匯聚來自世界各國的國際創投與國內外新創企業互動交流，為台灣新創企業邁向全球，創造絕佳契機。

2021年宏匯x t.Hub領航國際新創嘉年華於11月12日盛大開幕後，t. Hub內科創新育成基地表示，t.Hub持續致力推動台灣新創企業優質育成空間，鏈結內湖科學園區產業創新實力，並與工業技術研究院密切合作，共同營運t.Hub育成空間。t.Hub成功吸引118家國內外創新創業團隊進駐，藉由異業、異體、異國的協力合作，共建創作、創新、創業的育成基地。這次宏匯x t.Hub領航國際新創嘉年華的舉辦，正是展現t.Hub內科創新育成基地的階段性成果，體現台灣智慧創新科技島的實力。

宏匯x t.Hub領航國際新創嘉年華，為台北市政府主辦「2021臺北國際創業週」首場活動，為台北市新創打頭陣，特別以三大領域AI及IoT、數位經濟、下世代產業做為本次展場主題。

AI及IoT的新創團隊，極現科技、元氣智能、先鋒智能、優力勁聯、樂齡智造、i－TRY宅創。

數位經濟則有，威軒數位、ARTZY群藝思科技、創鑫生機、洛鈞畜產、新加坡新創新思維智能、我們的書Webook Co。

下世代創新則包含，有日互動、以色列的Woojer、紐西蘭的MOTIVE imagines、BRICKS方塊磚、oomii、DECENT；另外美味好食，雙胞胎手作坊；社群夥伴有台灣新創競技場。

t. Hub內科創新育成基地致力營造友善創新的創業環境，本次活動亦有長期支援創新創業的加速器夥伴「台灣新創競技場」共同參展，共有20家頂尖國內外新創showtime，讓宏匯t.Hub迸發台灣創新創業能量。

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