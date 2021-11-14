首次國際藝術家參展 鉅虹2021亞洲當代展實體線上並行

由鉅虹建設主辦的「城市記藝·記疫城市─2021亞洲當代展」，今(14)日在捷運G3站門口的鉅虹美學館舉行開幕典禮。面對新冠疫情，主辦單位排除萬難，首次邀請來自日本、韓國、俄羅斯、馬來西亞、澳洲等具有潛力的藝術家參展，各具地方特色及文化內涵，展期到2022年2月5日。

策展人知名台灣女性藝術家廖迎晰，以雕塑橫跨兩岸及亞洲，擅長將城市美學概念，融入地方特色及文化，與鉅虹原創建築品牌精神不謀而合。在鉅虹董事長劉品辰邀請下，去年在鉅虹美學館參展的她，今年接下策展人一職。

中部知名建商鉅虹建設，長期於鉅虹美學館內策展，期望將藝術帶入生活。此次展覽主題為「城市記藝·記疫城市」，實體與線上同步開展，希望跨越環境藩籬，讓後疫情時代下，保持社交距離的人們，在藝術中得到溫暖慰藉。

劉品辰長期致力追求社區藝術生活化，本身也是業餘藝術家，對美學有獨到見解。在每次展出的藝術展品中，希望以創意為出發點，讓藝術和展覽空間以及建築結合。

2021年在疫情衝擊下，在家工作、隔離，已逐漸成為新生活常態，鉅虹反思藝術在當前時代的角色，緩解隔離時代的孤獨感，希望藉由藝術在逆境之中找到希望，也是此次展覽主題發想初衷。

劉品辰指出，延續鉅虹支持本土藝術的精神，期望打造出國際藝術交流平台，此次邀請來自國外包含日本的岡本慈子Yasuko Okamoto、俄羅斯的Alya、韓國金賢美、澳洲李瑋、馬來西亞鐘金鉤、中國北京藍京華、中國成都劉劍、中國上海柴文濤和崔彤。

以及國內藝術家鄭宏南、鐘俊雄、黃海雲、陸先銘、賴新龍、洛貞、張騰遠、林熺俊等共計17位藝術家及其作品展出，涵蓋油畫、版畫、裝置、雕塑等豐富類型。

同時，「城市記藝，記疫城市─2021亞洲當代展」也透過會外座談會進行多方交流，邀請建築與藝術跨界人士共同對話。

包括台中豪宅御用上境設計總監吳靜宜、台中市建築經營協會第三屆理事長楊玄吉、前台中市文化局長林輝堂、高雄駁二藝術特區創始人之一林熺俊、前悍圖社長賴新龍、陶文岳、洛貞、陸先銘等，共同探討建築與藝術對於再造城市的集體記憶，建築師、開發商、藝術家所扮演的角色。

與此同時，鉅虹建設機捷新案「映一彎綠」，也備受各界矚目。此案正對千坪水曲生態公園，鉅虹魄力認養進行綠化，挑選台灣在地原生樹種，包括櫸木、杜英、穗花棋盤腳等。

多樣性植被為都市淨化空氣，阻擋熱能降低溫室效應，從家開始打造宜人的綠色之島。建築並借景築綠，引水述情，地下室微氣候採光天井，從停車場、交誼廳、大廳、健身房，每個畫面皆是風景，與水曲生態公園的四季流轉相輝映。

劉品辰表示，鉅虹建設對城市共好的推動不遺餘力，建築與周邊環境的關聯，一直是品牌在規劃之初所關注的重點。從「水岸系列」行道樹的認養，打造水岸最美一公里；到「閱上景」市定古蹟積善樓認養，保留五棵百年榕樹，重塑城市集體記憶。