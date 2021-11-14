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房價飆漲別高興太早 房產專家提醒：小心銀行核貸不足

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
由於房產漲太兇銀行鑑價內規變保守，只認一年以上的平均成交價，因此民眾買房前一定要留意，漲過快的房子可能也會面臨銀行貸款不夠的問題。 聯合報系資料照
由於房產漲太兇銀行鑑價內規變保守，只認一年以上的平均成交價，因此民眾買房前一定要留意，漲過快的房子可能也會面臨銀行貸款不夠的問題。 聯合報系資料照

房屋地區房價漲太快，賣方別急著高興！住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨提醒，銀行近來為風險把關，調整鑑價內規變保守了，不一定會以實際交易價來核貸，民眾買漲太快的地區房子，核下來的貸款可能會不夠，搶買之前恐怕要多準備一些自備款因應，買方恐怕也會面臨買不起的問題。

徐佳馨舉例，有位投資客今年元月在新北市買了一棟750萬元的房子，到今年11月再以950萬元脫手，但是承接的買方想要跟銀行貸款的時候，銀行卻只認這筆房產的鑑價，只值元月交易價750萬元的九成，亦即只願意貸款675萬元給買方，問了四、五家銀行都是一樣的情形，但他實際花了950萬元，最後只好再解掉180萬元的定存來補足貸款不足的差額。

徐佳馨提醒民眾，由於房產漲太兇銀行鑑價內規變保守了，只認一年以上的平均成交價，若一年內漲太快的交易「銀行恐怕會不認」，民眾買房前一定要留意，漲過快的房子可能也會面臨銀行貸款不夠的問題。

據聯徵中心資料顯示，新竹晚一年就得多花192萬元，居各縣市之冠。徐佳馨表示，由於這波中美貿戰讓廠商回流，電子業收入增加了也會帶動科技園區周邊房價，科技新貴多愛買竹北、寶山、竹東等重劃區的新建案建商會把新屋建材等原物料上漲成本轉嫁給房客。也因此帶動新竹縣過去一年房價大漲。台北市晚一年多花184萬元看來是正常能量釋放。高雄晚一年多花69萬元，台積電（2330）到高雄設廠的話題從年初炒到現在。

至於嘉義市意外擠進前三名，晚一年買得多花70萬元，徐佳馨分析有三大原因，一是資金外溢效果，從台南往嘉義走。二是買到不地建商往嘉義或屏東一帶跑，三是有一些大型建商在嘉義市區推動中心商業區（CBD）建案，帶動區域追求新天價。她說房地合一稅新制上路後，有些建商看好低價城市有上漲空間，把價格轉價給買方，因此造成六都之外的地區，平均每坪房價都漲逾一成以上，預售屋價格上來了，也會帶動成屋一起上漲。

建商 房價 建案

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