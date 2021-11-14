新竹縣買房晚一年「多花192萬」 居各都市之冠

晚一步買不到房？電子科技業景氣強勁，台商回流等，新竹科學園區周邊房價快速上漲。據比實價登錄更準確的銀行鑑估價資料顯示，今年第2季新竹縣新增交易每筆平均價格高達1,198萬元，跟去年同期相比，才晚一年買民眾就要多花192萬元，居全台都會區之冠。台北市晚一年每筆平均得多花184萬元排名第二高，但令人訝異的增加第三快的竟是嘉義市，晚一年買得多花70餘萬元。科技新貴炒房亂象值得留意外，六都之外的其他縣市民眾的買房痛苦指數逐漸攀高，增速過快是否涉及炒房，亦值得多加關注。

雖然民眾買房子多參考實價登錄，但造假拉抬頻傳，反倒是銀行業放款給民眾時小心翼翼，大多委託專業機構或是專人鑑估價，實際貸款出去的金額更具參考意義，而聯合徵信中心統籌各銀行申報來的房貸資料，其中有各地區鑑估價與成數實際數，亦可做為民眾買房時的重要參考。

從聯徵中心公布至今年第2季底的最新資料顯示，銀行在台北市新增房貸平均每筆交易鑑價約2,340萬元，仍居各都會區之冠，但銀行鑑價通常比市價保守，若以同期鑑估成數97.69%回算，實際上第2季每筆房產交易平均價格至少在2,395萬以上，跟去年同期比，晚一年就得多花184餘萬元。

同樣情形在六都中，除了台北市外，以高雄市晚一年平均得多花69.4萬元增加第二多，再來是桃園市的60.6萬元。近來大家關注的南科帶動台南市房價部份，其實從聯徵中心資料，整體台南市平均交易價格，近一年只增加35.5萬元，在六都之中並不算特別多。

其實這二年來房產交易價格飆漲最快的，除台北市外多分布在次級都會區。其中受科技新貴拉抬的新竹縣，上半年平均每筆鑑價1,174.6萬元，以鑑價成數98.01%回算，每筆平均價格為1,198萬元，甚至還高過新竹市平均的1,122萬元。而且新竹縣晚一年得多花192萬元，不只比新竹市只需多花27.68萬元多出好幾倍外，更超越台北市成為各都會之冠。

此外，嘉義市第2季底的平均每筆交易價也來到870萬元，尤其是晚一年平均就要多花70萬元，成為新竹縣、台北市之外，全省成長第三高的都會區頗令人訝異。嘉義市除了網路購物衝出全省第一的好成績外，消費力道強勁也延續到買房，短短一年成長8.8%，速度之快令人訝異。

另外像是宜蘭、彰化等城市平均房市交易價格，也是晚一年要多花超過49萬元才買得到，其實都比六都中的台中市、新北市、台南市要高出許多。是否具有實質漲價基本面，值得特別留意。另外同樣是偏鄉像是苗栗、雲林等都是不漲反跌。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，由於這波中美貿戰讓廠商回流，電子業收入增加了也會帶動科技園區周邊房價，科技新貴多愛買竹北、寶山、竹東等重劃區的新建案，建商會把新屋建材原物料上漲的成本轉嫁給房客。也因此帶動新竹縣過去一年房價大漲。台北市晚一年多花184萬元看來是正常能量釋放。台積電（2330）到高雄設廠的話題也從年初炒到現在。

至於嘉義市意外擠進前三名，晚一年買得多花70萬元，徐佳馨分析有三大原因，一是資金外溢效果，從台南往嘉義走。二是買不到建地商往嘉義或屏東一帶跑，三是有一些大型建商在嘉義市區推動中心商業區（CBD）建案，帶動區域追求新天價。她說房地合一稅新制上路後，有些建商看好低價城市有上漲空間，把價格轉價給買方，預售屋價格上來了，也會帶動成屋一起上漲，因此造成六都之外地區不少漲幅都在一成以上現象。