中鋼公司連續10年 入選道瓊永續指數成分股企業

2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評比結果今(13)日公布，中鋼（2002）連續十年入選DJSI成分股企業，日前亦獲得《天下雜誌》評鑑為2021「天下永續公民獎」大型企業組TOP50及台灣證券交易所第七屆公司治理評鑑排名前5%的優異成績，顯示中鋼永續經營的努力及成果獲得國際投資機構及國內社會的高度肯定。

DJSI為具「全球性、整合性、永續性」的社會責任指數，可作為企業追求永續發展之自我評估及同行差異分析與比較的參考基礎，是現今國際間最具公信力的企業永續評選工具之一。

中鋼公司自2012年開始參加DJSI評比，根據主辦單位標普全球公司(S&P Global)提供之2021年資料顯示，全球共有41家鋼鐵業者受邀評比，中鋼不僅在水風險、環境報告、社會報告等項目表現優異，也在重大性、資訊安全及企業公民與慈善事業項目的成績大幅提升，評審委員在經濟、環境及社會等三個面向均給予水準以上的評分，使得中鋼連續十年入選DJSI成分股，其它有入選新興市場指數(DJSI - Emerging Markets)成分股的鋼鐵公司，包括JSW鋼鐵公司及Tata鋼鐵公司等。

ESG（環境、社會、公司治理）已是後疫情時代最熱門的投資名詞，企業社會責任(CSR)亦成為企業經營的主流意識，《天下雜誌》於日前公布2021「天下永續公民獎」100強名單，中鋼連續五年獲評為大型企業組TOP50；另外，中鋼也成立公司治理暨永續委員會，統整公司治理、社會關懷及環境永續三大面向作為，並將相關執行成果於企業網站上充分揭露，去(2020)年榮獲台灣證券交易所第七屆公司治理評鑑排名前5%的優良成績。此外，中鋼自去年起分階段導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，同年9月成為台灣首家簽署支持TCFD的鋼鐵企業，持續精進ESG永續競爭力。

鋼鐵製品是可百分之百回收再利用的綠色產品，除了是全球應用最深廣的工程材料外，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材料。中鋼今年於公司治理暨永續委員會下設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，秉持「沒有最好，只有更好」的永續經營理念，落實高值化精緻鋼廠、發展綠能產業及節能減碳的三大核心目標，為臺灣產業、社會及環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。