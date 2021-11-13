大同內部矛盾再升級？經營團隊頻頻大風吹

大同內部矛盾再升級？大同集團這近幾天人事頻頻出現大地震，除了林郭文艷被拔除尚志資產的董事外，昨（12)日大同的法人董事競殿投資再更換代表人，由原先的林清祥更換為顏大和。

10日大同的法人董事欣同投資顧問代表人梁基岩也遭撤換，改派中國石油化學董事長陳瑞隆。同一日尚志資產林郭文艷與張益華大同法人代表的席次都遭到撤換，改成由總經理何春勝、陳榮光、楊榮光擔任。

林郭文艷陸續辭去福華、大世科、尚化、精英、大同等董事席次後，這次僅存的尚志資產董事位置也遭尚志董事長王光祥拔除，林郭文艷也不再是榮譽董事長。據傳林郭文艷在尚志董事會中，經常在土地運用意見上與王光祥不合，才遭王弄走。

精英電腦也出現高層走馬換將的情況，大同集團接連出現人事大搬風，外界解讀可能是大同內部王光祥派與親林郭派矛盾升級有關。