大同內部矛盾升級？經營團隊大風吹

大同（2371）內部矛盾再升級？大同集團這近幾天人事頻頻出現大地震，除了林郭文艷被拔除尚志資產的董事外，今天大同的法人董事競殿投資再更換代表人，由原先林清祥更換為顏大和，顏大和長期在檢察體系工作，熟稔行政官僚體系的互動，同時他也是研揚科技（6579）、瑞興商業銀行、全家的獨立董事。

大同延攬大世科董事長兼策略長沈柏延，擔任懸缺已久的大同執行副總經理，力推大同旗下太陽能及儲能、智慧能源的資訊系統整合。10日大同的法人董事欣同投資顧問代表人梁基岩也遭撤換，改派中國石油化學董事長陳瑞隆。同一日尚志資產林郭文艷與張益華大同法人代表的席次都遭到撤換，改成由總經理何春勝、陳榮光、楊榮光擔任。

林郭文艷陸續辭去福華（8085）、大世科、尚化（4738）、精英（2331）、大同等董事席次後，這次僅存的尚志資產董事位置也遭尚志董事長王光祥拔除，林郭文艷也不再是榮譽董事長。據傳林郭文艷在尚志董事會中，意見經常與王光祥不合，才遭王弄走。

子公司精英電腦也出現高層人事動盪，集團接連出現人事大搬風，遭外界解讀可能與大同內部矛盾升級有關。