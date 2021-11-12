工業地產購地動機 自用自建比例提高

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

隨著全球供應鏈分散製造、產業朝向AI自動化、高精密技術升級發展，不僅帶動工業地產交易規模逐年成長，也連動著企業購置策略的變化。信義全球資產公司觀察近兩年上市櫃法人購置工業土地與廠房的交易動機，發現超過8成是企業營運擴張的自用需求，且今年企業採購地自建新廠的比例已提高至近6成。

信義全球資產總經理柯宏安表示，今年上市櫃企業購置土地與廠房，隨著景氣復甦帶動國內出口量成長，企業醞釀擴充、籌備企業總部的幅度明顯加大，有87%是屬於企業因營運擴張自用需求，加碼購入廠房與工業土地，而屬於建設業投資型開發的件數則佔13%。

再進一步探究交易內容，中美貿易戰以來，台商回台找廠一開始在因應急單下會以購置已現存廠房可立即設置生產線的標的為大宗，能立即補齊產能。不過在全球掀起工業4.0潮流下，企業購廠也多會評估，既存廠房設施是否可因應本身產業特性運用、甚至是否堪用於未來更長期或更高階發展使用，因此在整體效益考量下，購置土地自建新廠房、企業總部也成不少企業的主要策略。

觀察公開資訊所揭露資訊，與去年較不同的是，在購置工業土地與廠房的企業中，今年企業採直接找現存廠房的交易降為44%，但採購地自行興建新廠房與企業總部的件數明顯比去年一整年多，佔比增至56%，以科技、傳產、生技業為主。

交易熱區以新北、桃園最多，像是家登精密因產能擴增需求，從去年規劃在土城工業區興建生產據點，今年更是加碼以總金額13.34億元買下約2,300坪土地；宏大拉鍊今年在楊梅區投資兩筆工業土地，以4.8億元買下約3,500坪土地；錦明實業因擴大營運需求，在楊梅區買下兩筆工業土地，以總金額3.97億元買下近3,000坪土地。

總經理柯宏安表示，外銷市場旺盛帶動傳統製造業、科技產業擴廠需求強勁，紛紛出現加碼投資情況，近幾年工業地產躍升為商用不動產交易主力，且以產業實質發展需求為主，包含AI自動化、高精密、電商物流、雲端技術、綠能產業等自用型買方的擴廠增產持續成為交易主力。且以目前趨勢觀察，未來隨著產業持續升級，勢必也會改變對不動產產品需求的樣貌。

製造業 外銷

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