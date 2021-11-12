新安產「防疫應猿」 贊助樂天桃猿隊防疫基金

新安東京海上產險主題日連續兩日(11/10-11)於樂天桃猿棒球隊桃園主場舉辦，一系列活動引發球迷們熱烈參與並獲得廣大迴響，其中，透過樂天保險館內的「未來事件交易所」體驗虛擬保險遊戲，讓球迷們在觀看精彩賽事的同時，也體認到保險轉嫁風險的重要性。

為發揮保險損害防阻的核心職能，新安東京海上產險高階主管昨(11) 日受邀擔任開球嘉賓，並舉行贊助樂天桃猿棒球隊「防疫應猿-防疫基金」儀式，不僅延續「i運動企業」之精神，並呼應政府推動健康運動發展，善盡企業社會責任。

本土新冠肺炎疫情今年5月大爆發，不僅民眾生活、工作受波及，職棒運動賽事亦受到影響，所幸在全民配合防疫下，8月底起陸續恢復開放球迷進場觀賽。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，為讓國人在疫情期間能有一個心安且健康的運動環境，從事前的風險防阻出發，攜手樂天桃猿棒球隊在桃園主場舉辦的新安東京海上產險主題日，贊助球團防疫基金，以做為球團成員投保疫苗防疫險及完善相關防疫措施。

此舉旨在讓球員、球團工作人員及觀賽的球迷能安心的參與運動賽事，更為健康運動建構多層防護網，作為民營企業積極響應政府防疫政策的表率。

為提升年輕世代的保險意識，樂天保險館的未來事件交易所虛擬保險平台，更將風險意識結合職棒賽事，推出多款虛擬保險等，達到教育及強化年輕族群生活中的風險意識，系列活動不僅成功吸引民眾參與並成為年輕族群間討論話題之一。

新安東京海上產險相信，事先預防更勝於事後保障，日常的健康管理更優於事後的保險理賠，透過推動國內多元運動發展，共創全民運動風氣有助國人身心健康，未來將持續投入資源挹助多元性的體育活動，發揮企業正向影響力，以履踐企業團體推動全民運動的核心價值。