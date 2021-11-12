快訊

APEC領袖會議圓滿結束 張忠謀明早說明成果

北市艋舺公園喋血！街友護花不成 遭酒友持刀狂刺送醫

新安產「防疫應猿」 贊助樂天桃猿隊防疫基金

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北即時報導
新安東京海上產險贊助樂天桃猿隊防疫基金，建構運動多層防護網。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險贊助樂天桃猿隊防疫基金，建構運動多層防護網。圖／新安東京海上產險提供

新安東京海上產險主題日連續兩日(11/10-11)於樂天桃猿棒球隊桃園主場舉辦，一系列活動引發球迷們熱烈參與並獲得廣大迴響，其中，透過樂天保險館內的「未來事件交易所」體驗虛擬保險遊戲，讓球迷們在觀看精彩賽事的同時，也體認到保險轉嫁風險的重要性。

為發揮保險損害防阻的核心職能，新安東京海上產險高階主管昨(11) 日受邀擔任開球嘉賓，並舉行贊助樂天桃猿棒球隊「防疫應猿-防疫基金」儀式，不僅延續「i運動企業」之精神，並呼應政府推動健康運動發展，善盡企業社會責任。

本土新冠肺炎疫情今年5月大爆發，不僅民眾生活、工作受波及，職棒運動賽事亦受到影響，所幸在全民配合防疫下，8月底起陸續恢復開放球迷進場觀賽。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，為讓國人在疫情期間能有一個心安且健康的運動環境，從事前的風險防阻出發，攜手樂天桃猿棒球隊在桃園主場舉辦的新安東京海上產險主題日，贊助球團防疫基金，以做為球團成員投保疫苗防疫險及完善相關防疫措施。

此舉旨在讓球員、球團工作人員及觀賽的球迷能安心的參與運動賽事，更為健康運動建構多層防護網，作為民營企業積極響應政府防疫政策的表率。

為提升年輕世代的保險意識，樂天保險館的未來事件交易所虛擬保險平台，更將風險意識結合職棒賽事，推出多款虛擬保險等，達到教育及強化年輕族群生活中的風險意識，系列活動不僅成功吸引民眾參與並成為年輕族群間討論話題之一。

新安東京海上產險相信，事先預防更勝於事後保障，日常的健康管理更優於事後的保險理賠，透過推動國內多元運動發展，共創全民運動風氣有助國人身心健康，未來將持續投入資源挹助多元性的體育活動，發揮企業正向影響力，以履踐企業團體推動全民運動的核心價值。

保險

延伸閱讀

藍委籲開放小三通 蘇貞昌：請專家評估我不會阻擋

東琉線e化服務系統正式上線 兼顧防疫安心旅遊

我駐荷蘭代表處新增一人確診 領務服務目前維持正常

2百多間春節防疫房全被訂滿 雲林縣府暫停受理預訂

相關新聞

皇翔購入新北土城582坪土地 金額約5億9千萬

皇翔建設（2545）今（12）日發布重大訊息，說明董事會決議向關係人取得不動產案，購入新北市土城區明德段，約582.69...

泰豐輪胎廠土地開發喬不攏 董事籲限期標售以免觸法

南港名譽董事長林學圃日前成功入主泰豐輪胎後，卻在中壢廠售地案上，與同一陣營的股市聞人孫鐵漢意見相左，昔日盟友恐終須一戰。...

買「高記」快狠準一戰成名 宋家兄弟雙品牌衝房地產

看好台灣房地產，印尼紡織大王宋良浩回台掃樓，並培養第三代宋大江主導台灣投資版圖，10年來布局房地產事業200億以上，該家...

拚就業！科技產業園區聯合徵才釋出近1,200個職缺

為協助企業覓得好人才，經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）舉辦聯合徵才活動，前鎮及楠梓科技園區陸續於本（11）月16日、...

桃園首座無人水資中心落成 煒盛展雄厚工程實力

雲豹能源(6869)今年7月入主煒盛廢水處理公司，近期好事頻傳，日前奪得「臺北市汙水下水道場站設備更新工程」2.5億元標...

台中市新增490戶社宅 預定2025年完工

國家住宅及都市更新中心社會住宅今（12）日表示，台中市「頭家安居」統包工程委託監造勞務採購案，今日已正式順利決標，由井井...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。