SCFI連四結跌後開始反彈 遠東-美西線運價再創新高

受到美西塞港，船舶卡在美西外海動彈不得，美國線運價本周開始上漲，塞港最嚴重的遠東到美西線運費再創新高，遠東到美西線每FEU(40呎櫃)達到6,730美元，較前一週大漲269美元，漲幅達4.16%。

儘管時序進入淡季，不過運價指數不降反漲，SCFI指數終止連四周下跌，最新一期出爐SCFI貨櫃運價指數達4,554.04點，上漲18.12點，漲幅0.4%；美東線是這波回檔幅度較大，40呎櫃運價來到10598美元，也較前一周上漲161美元，漲幅1.6%，維持高檔。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達7,560美元，較前一週下跌77美元，跌幅1%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達7,207美元，較前一週下跌62美元，跌幅達0.85%。

值得留意的是，第4季是近洋線的傳統旺季，這個部分也開始顯現在運價上，至於近洋線方面，除遠東到韓國運費較前一週下跌4美元外，其餘都是出現上漲，其中遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到東南亞運費分別較前一週上漲12美元、11美元、13美元。

國內的航運業者指出，隨著海運市場塞港等問題無法改善，所有的出口業者要重新去檢視出貨的策略，包括產品屬性、成本效益、出貨時間，要提前敲定租約，才能順利將貨物送達客戶手中。

塞港問題連環套後，許多問題都不是短期間內可以改善，包括碼頭缺工，作業效率下降；船舶大型化後，基礎設施未能跟上；再加上後疫情時代，打亂大家過去的作業模式，出貨時間混亂後，後勤作業如拖車、火車等轉運運力不足，所以業者都必須去正視後疫情時代的物流改變趨勢。