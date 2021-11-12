快訊

APEC領袖會議圓滿結束 張忠謀明早說明成果

北市艋舺公園喋血！街友護花不成 遭酒友持刀狂刺送醫

台中十四期洲際漢神特區 「林鼎樸御」地標宅即將公開

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「林鼎樸御」今日舉行開工動土典禮，此案尚未公開，預約賞屋熱絡。記者宋健生/攝影
「林鼎樸御」今日舉行開工動土典禮，此案尚未公開，預約賞屋熱絡。記者宋健生/攝影

中信金與漢神百貨合作投資80億元規劃的「漢神洲際購物中心」稍早動工，為北屯14期重劃區房市帶來大利多，其中又以台中在地深耕老品牌建商林鼎實業，即將推出的新案「林鼎樸御」最受矚目。

「林鼎樸御」今（12）日舉行開工動土典禮，董事長林欽榮表示，此案尚未公開，預約賞屋熱絡。產品以36至52坪、三至四房為主力，總計120戶加1間店面，均價將站上5字頭，總銷30億元，預計近期正式公開。

台中14期話題不斷，眾多的建設利多，與交通便捷、完善學區等優勢，房地價持續攀高。

其中，區域內最受矚目的「洲際棒球園區娛樂商城開發案」，由中信金與漢神百貨合作投資，投注初估超過80億元，打造營業面積達3.4萬坪的商城，已正式定名為「漢神洲際購物中心」，並在1日前舉行開工動土典禮，預計2025年完工營運。

此次，漢神首度進居台中，選擇擁有30萬人口的北屯14期，區域內鄰近的建案，也蓄勢待發。

漢神洲際購物中心位於崇德路與崇德十九路口，初步規劃為地上7層、地下4層的購物商場，將引進百貨精品、影城、運動體驗、數位科技、餐飲美食、休閒娛樂等業種。

區域中，以台中在地深耕老品牌建商林鼎實業即將推出的新案「林鼎樸御」最受矚目。

此案基地位於崇德十九路與昌平東六路口，與漢神洲際購物中心距離僅400公尺、車程約1分鐘，在兩個路口之外，退一步避開未來的人車潮，卻可近享商城所帶來的繁榮與增值。

林鼎實業由木業起家，成立至今已32年，以「重質不重量」的經營理念，數年才推一案，卻案案完銷，在業界實為低調，卻仍以優良的品質與規劃，不斷累積好口碑。

「林鼎樸御」是繼2011年「林鼎一邸」、2014年「林鼎森邸」、2017年「林鼎日光寓」之後，睽違四年耗時琢磨而成，集結豪宅團隊留銘男、蘇煜淳、吳書原三大建築師，共同操刀建築、公設與景觀規劃。

同時透過雙結構技師把關，打造21層千坪花園泳池御邸，對外坐擁校園首排景觀棟距，對內徜徉36至52坪宜居跳島森活，地標宅即將公開，限席早鳥預約中。

林鼎建設董事長林欽榮在動土典禮後親自植樹。記者宋健生/攝影
林鼎建設董事長林欽榮在動土典禮後親自植樹。記者宋健生/攝影

中信金

延伸閱讀

台積高雄廠周邊 房價看漲30%

苗栗地標新東大橋熄燈兩年多 縣府明年10月再點燈

最新女性文化地標揭幕 紀念台灣乞丐之母施照子

「逸文苑」文化中心 綠園道捷運宅

相關新聞

皇翔購入新北土城582坪土地 金額約5億9千萬

皇翔建設（2545）今（12）日發布重大訊息，說明董事會決議向關係人取得不動產案，購入新北市土城區明德段，約582.69...

泰豐輪胎廠土地開發喬不攏 董事籲限期標售以免觸法

南港名譽董事長林學圃日前成功入主泰豐輪胎後，卻在中壢廠售地案上，與同一陣營的股市聞人孫鐵漢意見相左，昔日盟友恐終須一戰。...

買「高記」快狠準一戰成名 宋家兄弟雙品牌衝房地產

看好台灣房地產，印尼紡織大王宋良浩回台掃樓，並培養第三代宋大江主導台灣投資版圖，10年來布局房地產事業200億以上，該家...

拚就業！科技產業園區聯合徵才釋出近1,200個職缺

為協助企業覓得好人才，經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）舉辦聯合徵才活動，前鎮及楠梓科技園區陸續於本（11）月16日、...

桃園首座無人水資中心落成 煒盛展雄厚工程實力

雲豹能源(6869)今年7月入主煒盛廢水處理公司，近期好事頻傳，日前奪得「臺北市汙水下水道場站設備更新工程」2.5億元標...

台中市新增490戶社宅 預定2025年完工

國家住宅及都市更新中心社會住宅今（12）日表示，台中市「頭家安居」統包工程委託監造勞務採購案，今日已正式順利決標，由井井...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。