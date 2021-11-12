台中十四期洲際漢神特區 「林鼎樸御」地標宅即將公開

由中信金與漢神百貨合作投資80億元規劃的「漢神洲際購物中心」稍早動工，為北屯14期重劃區房市帶來大利多，其中又以台中在地深耕老品牌建商林鼎實業，即將推出的新案「林鼎樸御」最受矚目。

「林鼎樸御」今（12）日舉行開工動土典禮，董事長林欽榮表示，此案尚未公開，預約賞屋熱絡。產品以36至52坪、三至四房為主力，總計120戶加1間店面，均價將站上5字頭，總銷30億元，預計近期正式公開。

台中14期話題不斷，眾多的建設利多，與交通便捷、完善學區等優勢，房地價持續攀高。

其中，區域內最受矚目的「洲際棒球園區娛樂商城開發案」，由中信金與漢神百貨合作投資，投注初估超過80億元，打造營業面積達3.4萬坪的商城，已正式定名為「漢神洲際購物中心」，並在1日前舉行開工動土典禮，預計2025年完工營運。

此次，漢神首度進居台中，選擇擁有30萬人口的北屯14期，區域內鄰近的建案，也蓄勢待發。

漢神洲際購物中心位於崇德路與崇德十九路口，初步規劃為地上7層、地下4層的購物商場，將引進百貨精品、影城、運動體驗、數位科技、餐飲美食、休閒娛樂等業種。

區域中，以台中在地深耕老品牌建商林鼎實業即將推出的新案「林鼎樸御」最受矚目。

此案基地位於崇德十九路與昌平東六路口，與漢神洲際購物中心距離僅400公尺、車程約1分鐘，在兩個路口之外，退一步避開未來的人車潮，卻可近享商城所帶來的繁榮與增值。

林鼎實業由木業起家，成立至今已32年，以「重質不重量」的經營理念，數年才推一案，卻案案完銷，在業界實為低調，卻仍以優良的品質與規劃，不斷累積好口碑。

「林鼎樸御」是繼2011年「林鼎一邸」、2014年「林鼎森邸」、2017年「林鼎日光寓」之後，睽違四年耗時琢磨而成，集結豪宅團隊留銘男、蘇煜淳、吳書原三大建築師，共同操刀建築、公設與景觀規劃。