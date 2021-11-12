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世德工業第三季EPS 1.65元 賺贏上半年

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

世德工業（2066）第3季合併營收逾17億元，營業利益14,496萬元，稅後淨利10,898萬元，營業利益、稅後淨利分別較去年同期成長33％與148％，單季每股稅後盈餘（EPS）1.65元，較上半年1~6月每股稅後盈餘（EPS）的1.43元要高。

世德成立於1988年，2013年9月24日於櫃臺買賣中心掛牌，主要生產各種扣件及零件，為全球汽車大廠之Tier1零件供應商，2018年併購德國購取得Max Mothes GmbH 51%之股權，切入歐洲汽車大廠包括雙B、福斯等供應鏈，並從汽車領域跨足風力發電零組件體系；汽車主要終端客戶包括：通用汽車、克萊斯勒、Toyota、Nissan、Honda、Mercedes-Benz、BMW、Volkswagen、Tesla等。

世德專注於利基型特殊規格扣件產品，可替代性低，與國際大廠客戶的議價能力亦較高，公司雖有原料及運費成本增加，去年底持續與客戶協商調漲產品價格與運費補貼分擔，效益已逐漸顯現；第3季仍受缺櫃影響出貨，合併營收較上季減少約6.87％。公司第3季單季的毛利率回升至29％、營業利益率13％，獲利能力亦逐漸回升趨近合併前之水準。

世德公司表示，世德獲利能力提升，除來自公司產品組合持續優化外，效益逐漸顯現在毛利率稍有成長，世德已站穩全球汽車大廠的Tier1零件供應商位置，包括特斯拉、通用汽車、賓士與BMW等，都有公司獨家供應產品；此外，世德於2018年取得德國MMG公司51％股權，近兩年來在歷經調整行銷策略、庫存與組織重整等作為，及積極跨足進入門檻更高航太與新興快速成長的風電領域，為獲利提升的另一個原因。

世德 毛利率

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