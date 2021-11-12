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泰豐輪胎廠土地開發喬不攏 董事籲限期標售以免觸法

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
泰豐輪胎公司上個月召開股東臨時會，由南港輪胎入主，但中壢廠標售案卻頻傳爭議。記者曾增勳／翻攝
泰豐輪胎公司上個月召開股東臨時會，由南港輪胎入主，但中壢廠標售案卻頻傳爭議。記者曾增勳／翻攝

南港名譽董事長林學圃日前成功入主泰豐輪胎後，卻在中壢廠售地案上，與同一陣營的股市聞人孫鐵漢意見相左，昔日盟友恐終須一戰。孫陣營的泰豐董事葛作亮，今天就在泰豐董事會上要求公司在11月20日以前展開標售土地作業，否則就是矇騙股東，將會依證券交易法特別背信罪追訴。

泰豐輪胎公司上個月召開股東臨時會，由南港輪胎入主，但中壢廠標售案卻頻傳爭議。葛作亮說，股臨會當天表決及泰豐董事長江慶興主持董事會都通過決議公開標售中壢廠土地，至今卻「決而不行」。

他還指出，上月13日南港和泰豐在智慧財產及商業法院達成調解，當時泰豐董事長仍是馬述健，雙方都同意處分中壢廠土地，如果董事長執意違反股臨會及董事會決議，是不是先騙了商業法院，又利用股臨會及董事會製造一場騙局，再騙了股東？

葛作亮表示，根據最新實價登錄，今年4月在緊鄰中壢廠土地即中壢區普義段1024及1025地號均有交易紀錄，每坪單價為27萬元，總坪數為5827坪，這兩筆土地與中壢廠現況類似，亦即中壢廠多達4萬4千坪的土地，每坪單價至少30萬元，總售價應超過130億元。

泰豐輪胎 股東臨時會

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