買「高記」快狠準一戰成名 宋家兄弟雙品牌衝房地產

看好台灣房地產，印尼紡織大王宋良浩回台掃樓，並培養第三代宋大江主導台灣投資版圖，10年來布局房地產事業200億以上，該家族今天宣布啟動雙品牌計畫，加倍投資在台事業。

雙品牌為「虹光大江」、「虹光大華」，分別由宋大江、宋大華兩兄弟率領，目標以雙倍速及雙倍的資金打造以房地產為核心基礎，跨足餐飲及健康休閒等事業，在台灣一展抱負大展拳腳。

宋良浩家族投資房地產一向快狠準。最知名的就是購買永康街「高記」，當時有興趣的財團、投資人不少，高記開價5億多，很多人出價4億多，但宋家與眾不同，得知訊息後，高記開多少，一毛錢都不殺，一次就敲定，讓其他買家全部傻眼，也迅速被封為掃樓王。

近十年來，以宋大江主導的新聯國際及虹光國際，一路從大稻埕、南京復興、天母、永康、農安、公館、仁愛信義以及大直商圈，甚至跨足台中市中心及桃園觀音，都購置了商辦、旅館、店面及土地資產，雖然低調，但因交易破新高而受到媒體關注曝光。

這些店面商辦承租方多為銀行金融體系，租金報酬穩定，但宋家企圖心顯然並不止於收租，從投資興建「荷里居」、「中山．雋」到自家企業總部大樓「虹光LIVE」，或是都更案「永康壹號」，十年來站穩台灣房地產市場。

而因疫情影響下，轉移事業重心回台灣的宋大華也握有家族基金進行加碼投資，兩兄弟合力加倍擴大宋氏家族在台灣的投資規模與等級，建立紡織業以外的事業版圖。