瑞士旅行通行證破天荒促銷 最高現省5,800元

隨著歐洲各國開放邊境管制，瑞士交通系統（Swiss Travel System）也推出了史無前例的優惠票價。暢遊瑞士絕不可少的「瑞士旅行通行證」Swiss Travel Pass趁雙11促銷，推出了七五折票價，最高現省192瑞士法郎，相當於新台幣5,800元。旅遊期限可到2022年底，且退換票規定相當彈性，只要尚未生效票券，皆可全額退費，幫助旅客安心規劃明年出發的瑞士遊程。

瑞士可說是歐洲最適合自助旅行的國家，因為一張瑞士旅行通行證（Swiss Travel Pass）就結合了瑞士境內的火車、巴士、船和登山纜車。單憑一張票就能無限暢遊瑞士90個大城小鎮、免費參觀500個合作博物館，更可以免費登上瑞士著名山峰，包括瑞吉山（Rigi）、石丹峰（Stanserhorn）、施圖斯山（Stoos），且可免費搭乘瑞士著名的景觀列車──黃金列車，從琉森（Luzern）玩到因特拉肯（Interlaken Ost），更可搭乘景觀列車行經知名景點蘭德瓦薩拱橋（Landwasser Viaduct），盡享瑞士湖光山色。

歐洲鐵路總代理飛達旅遊 GoByTrain 整理出雙 11 促銷購票可省下的旅費，若旅客正在規劃2022年的瑞士行程，不妨趁促銷期間購票。以瑞士旅行通行證成人票一個月內任選四天頭等艙票價做比較，若等到2022年再購票，票價為514瑞士法郎，而在雙11促銷期間購票，只要386瑞士法郎，適用的旅遊期限和退換票規定相同，但卻立馬省下128瑞士法郎，相當於新台幣3,900元，省下的費用可以在瑞士享用一頓米其林雙人套餐，或升等住宿。

瑞士旅行通行證雙11促銷重點：

優惠內容：

瑞士旅行通行證2021年成人票、青年票不限艙等七五折。

旅遊日期在2022年上半年之旅客加碼贈：活動期間開票即贈ORANGE全歐3GB網卡乙張。

購票期限：自2021年11月11日至2021年12月11日。

旅行期限：瑞士旅行通行證最遲須在購票後的11個月內「生效」。

例如旅客是在2021年12月11日購票，購買的是一個月內任選八天的票種，那麼最晚需要在2022年11月10日生效並使用這張瑞士旅行通行證，但是只要在2022年12月9日前用完剩下的七個旅行日即可，使用票券的當天可以無限次數任意搭乘適用的瑞士火車、巴士、船等大眾交通工具。

售後條款：雙11促銷票的退換票政策比照一般票，只要尚未生效票券，在預定的第一個旅行日之前皆可全額退費，但退票金額不含人工開票手續費（飛達旅遊官網購票則無此費用），另有小額退票手續費每張新台幣400元。

購票管道：歐洲鐵路總代理飛達旅遊www.gobytrain.com.tw

備註：「連續六天」和「一個月內任選六天」為2022新票種，因而不在2021雙11促銷範圍中。

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聰明旅行小技巧，進瑞士也可搭乘直飛航班！？

台灣旅客前往瑞士目前並無直飛航班，但歐洲鐵路總代理飛達旅遊GoByTrain副總經理Juno分享一個聰明的旅人才知道的小訣竅，就是搭乘直飛巴黎的航班，下飛機後直接搭乘法瑞跨國火車TGV Lyria進入瑞士，抵達日內瓦只要三小時車程。且TGV Lyria的巴黎-日內瓦路段每一至二小時就發一班車，給旅客無縫接軌的旅行體驗，和轉機相比，搭乘法瑞跨國火車TGV Lyria不僅大幅減少交通時間，又可免除在轉機機場繁瑣、冗長的檢疫程序。

歐鐵車票全面電子化，取票更便利

歐洲各國國鐵自2021年開始，已將票券全面電子化，無論是購買點對點火車票或是火車通行證，都有電子票的選項，旅客無論身在哪個城市，或甚至不在台灣的海外旅客，皆可迅速且便利地取得票券。歐洲鐵路總代理飛達旅遊GoByTrain更提供專業的旅遊諮詢顧問服務，讓沒有使用過電子票券的旅客能夠透過詳盡的教學輕鬆上手。此外，還可為旅客量身打造客製化的歐洲各國旅遊行程、以新台幣2,990元的優惠價格（一般市價為新台幣4,000元起跳）代替旅客向合格醫事檢驗所預訂出國前的PCR核酸檢測（旅客直接於醫事檢驗所付款，飛達旅遊不代收任何費用）、代訂回國後的防疫旅館等，都能為旅客一手包辦。

瑞士兩大明星景點「冰河列車、少女峰」新亮點，旅遊體驗再升級！

造訪瑞士不容錯過的少女峰和冰河列車體驗，雙雙在這兩年間推陳出新，只為塑造更優質的旅行體驗。以策馬特Zermatt與聖莫里茲St Moritz兩大重量級阿爾卑斯山城為起訖點的冰河列車（Glacier Express），自2019年起推出比頭等艙更進階、精緻的艙等──尊爵艙（Excellence Class)，以頂級材質打造阿爾卑斯山風格內裝，每張椅背都印上不同設計，但都採用冰河色系打造出和諧感。車廂內還設計了冰河酒吧（Glacier Bar），吧台的圓頂天花板是一個大指南針，周圍以山脈剪影環繞。除了尊爵艙之外，冰河列車其他艙等同樣換上新式內裝，和尊爵艙採相同設計風格，使用優質原木、舒適度更高的座椅，並更新所有視聽配備。經典冰河列車新裝上路，絕對將帶給旅人一段更高質感的火車體驗。

冰河列車尊爵艙Excellence-Class冰河列車冰河酒吧Glacier-Bar

而著名的少女峰（The Jungfraujoch–Top of Europe）也推出充滿現代感、以永續經營為理念而打造的格林德瓦新纜車站（Grindelwald Terminal）。要在阿爾卑斯山脈間打造一座全新的纜車站，考驗的不僅僅是技術，更是設計團隊的智慧，這座纜車站的建造只花了兩年，但起初卻花了長達六年與居民溝通。首先，建築物本身絕對不能突兀，需要具備融入自然地景的美感，其次則是不能為當地帶來噪音，帶進遊客的觀光大巴士也不能停放在明顯的位置，免得破壞了山林間的氛圍，所以整棟纜車站是往地下建造，巴士動線也特別經過設計，不會停在顯眼的區域。新啟用的艾格快線透明玻璃纜車（Eiger Express）就從這裡出發，僅需15分鐘即可帶乘客從格林德瓦（Grindelwald）登上艾格冰川站（Eiger Glacier），換乘駛上少女峰頂的經典紅色列車。