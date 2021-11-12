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振樺電受惠美國基建 訂單能見度至明年Q2

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
振樺電董事長暨總經理陳茂強。報系資料照
振樺電董事長暨總經理陳茂強。報系資料照

振樺電（8114）指出，目前訂單能見度已累積堆疊至明年第2季，雖然有缺料缺櫃影響，目前訂單達交率仍能維持七成左右。

該公司表示，後疫情時代全球逐步解封，集團三大事業體接單暢旺，零售餐飲暨旅遊娛樂之線上線下數位轉型(O2O Digital Transformation)需求強勢回歸，POS以及自助服務Kiosk應用包括各場域自助結帳，線上交易線下取退貨(BOPIS/BORIS)，比特幣ATM，以及電影院、旅館、醫院、主題樂園等自助報到、身份驗證、互動營銷及多元支付整合等需求持續開出，訂單能見度已累積堆疊至明年第2季 。

就區域別而言，今年前三季歐洲、中東、日本、及印度市場為主要成長來源，北美則受缺料缺櫃影響微幅成長 ; 然近期美國通過新基建法案，將積極建設國內的交通、半導體、新能源及安全網路等基礎設施。隨著國際地緣政治變化，集團的台灣製造並於美國設有兩大組裝基地將也直接受惠，鐵公路儀控、捷運票證、充電樁及機場專案加速進行中 ; 醫療資源也自去年集中於呼吸道相關，緩步恢復平衡，高階慢性病診斷與手術治療運算平台等需求預期將於2022年重拾成長。

振樺電指出，集團目前仍受缺料缺櫃影響，網路晶片、Power IC與系統產品所需之機構件為主要變數，訂單達交率仍維持七成左右，持續依物料可得性更改設計並以客戶吸收成本的空運進行調配，同時兩大事業平台在新應用場景上持續有所斬獲，Kiosk除核心產能外之量產大單亦將於第四季起由台灣總部協同生產，整體成長動能從第4季延續至明年中可望維持強勢發展。

振樺電 美國

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