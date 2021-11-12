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久陽前三季EPS1.29元 訂單滿載與轉投資效益顯現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
久陽精密董事長孫正強。圖/久陽精密提供
久陽精密董事長孫正強。圖/久陽精密提供

久陽精密（5011）董事會通過第3季合併營收9.13億元，較去年同期成長41%；稅後淨利4,608萬元，較去年同期成長210%。累計前三季合併營收為26億元，較去年同期成長139%；稅後淨利8,862萬元，每股稅後純益1.29元，與去年同期虧損4,498萬元相比，獲利大幅成長。

久陽表示，今年第3季營運受惠於國際鋼鐵市場持續熱絡，原物料價格上漲影響，銷售價格逐步調高，前三季平均銷售單價較去年同期成長12%，且生產端質量、產量皆大幅提升，加上儲備的低價庫存，調價比例彈性大，目前訂單與產量皆滿載，近期亦再添購機器設備，明年產量可望續升，獲利持續看旺。

轉投資方面，董事長孫正強表示，子公司台鋼運輸，海空運承攬及報關進出口業務成長，並新增散裝船專案；陸運部分，第3季新增的貨運特許牌照，已接連上線承運，明年度亦規劃建置車廠，營運展望持續看好。

久陽目前本業挹注成長外，轉投資運輸業務逐步增長，環保事業除焚化爐業務，熱處理技術也將發揮優勢，再次參與高雄煉油廠土壤整治工程，以期拓展營業規模，也善盡企業社會責任。

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