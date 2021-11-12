沛波前三季EPS 1.31元、年增率22.43％ 第4季展望樂觀
沛波（6248）公告第3季營收8.85億元，較去年同期成長26.62%；稅後淨利1,094萬元，較去年同期成長754％。累計前三季營收28.12億元，較去年同期成長23.55%；前三季稅後淨利4,292萬元，比去年同期成長30.54％，每股稅後純益（EPS）1.31元。
沛波表示，第3季營收受雨季及工地缺工影響，致使鋼筋出貨量較第2季下滑，但受惠於國內需求及鋼價維持高檔，故營收仍較去年同期成長26.62%；在獲利部分，第3季毛利率為5.99％，已恢復去年同期水準，顯示公司雖然上半年因原料飆漲受到影響，但在持續調整接單策略已產生效益，毛利率表現持續轉佳。
總經理楊韻蒔表示，本土疫情趨緩，房地產景氣熱絡，建商看準民眾對通膨的恐懼，加上房價受到通膨預期上漲的心理影響，以及目前各地推案市場市況還在升溫，預期房市還會更熱，都有助帶動鋼筋產品需求增加，推升沛波的營運表現。此外，傳統上第4季到次年的農曆新年前是鋼筋業的旺季，因此對公司展望持樂觀看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言