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沛波前三季EPS 1.31元、年增率22.43％ 第4季展望樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

沛波（6248）公告第3季營收8.85億元，較去年同期成長26.62%；稅後淨利1,094萬元，較去年同期成長754％。累計前三季營收28.12億元，較去年同期成長23.55%；前三季稅後淨利4,292萬元，比去年同期成長30.54％，每股稅後純益（EPS）1.31元。

沛波表示，第3季營收受雨季及工地缺工影響，致使鋼筋出貨量較第2季下滑，但受惠於國內需求及鋼價維持高檔，故營收仍較去年同期成長26.62%；在獲利部分，第3季毛利率為5.99％，已恢復去年同期水準，顯示公司雖然上半年因原料飆漲受到影響，但在持續調整接單策略已產生效益，毛利率表現持續轉佳。

總經理楊韻蒔表示，本土疫情趨緩，房地產景氣熱絡，建商看準民眾對通膨的恐懼，加上房價受到通膨預期上漲的心理影響，以及目前各地推案市場市況還在升溫，預期房市還會更熱，都有助帶動鋼筋產品需求增加，推升沛波的營運表現。此外，傳統上第4季到次年的農曆新年前是鋼筋業的旺季，因此對公司展望持樂觀看法。

營收 通膨

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