台日再生醫療攜手 亞洲走向國際共榮

台灣與日本再生醫療專家聯手，宣布攜手讓亞洲生醫療在國際發光發熱、共榮共好。東元集團前董事長黃茂雄先生指出，「台灣很擅長cost down」，發展再生醫療發展必須借鏡半導體產業經驗，透過製造代工與製程優化的產業基礎，進攻國際。

由財團法人台灣醫界聯盟基金會、及財團法人生物技術開發中心辦理之「日本再生醫療學研發展與關鍵製程跨域整合策略」視訊國際會議，行政院副院長沈榮津致詞表示，透過再生醫療領域的台日合作，向全球展現台日聯手創造出來的的醫療實力，為台日兩國堅韌的再生醫療夥伴關係之建立揭開序幕。

公益財團法人日本台灣交流協會首席副代表星野光明致詞表示，日本和台灣的公司已透過建立合資企業的方式，利用雙方優勢，建立活躍的合作體系。「希望今日的會議將繼續成為一個機會，日本與台灣進一步合作，繼續應對全人類共同的『難治性疾病和痛苦』。」

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，若可結合日本已累積的優異研發與產品成就，以及台灣擁有製造代工與製程優化的產業基礎及優秀生醫人才與優質醫療環境優勢，透過台日同盟，將可盡速搶攻全球再生醫療產業的關鍵技術，成為極具競爭力的亞太再生醫療據點。

樂迦再生科技公司董事長何弘能指出，以樂迦再生科技公司為例，與日立合資，於台灣建立亞洲最大的自動化cGMP細胞製備工廠，官股投資佔36%，準備讓台灣再生醫療品質與規格接軌國際，取得全球再生醫療供應鏈的關鍵地位。

何弘能指出，再生醫療目前面臨的成本高昂的問題，透過自動化、機械化的製備流程、冷鏈的發展，持續推動成本的下降，尤其大型的細胞製備場所，細胞CDMO的發展，也會使得再生醫療的成本下降。

台灣幹細胞學會創始理事長游正博說明，台灣不僅醫生優秀，生物醫學、生物技術更是人才濟濟。

日本再生醫學會（JSRM）理事長岡野榮之指出，台灣一直積極地與日本於再生醫療領域交流及合作，為日本的再生醫療發展帶來新的活力。日本創新再生醫療論壇（FIRM）製造委員會主席森由紀夫先生表示，日本一些大型製藥廠不見得有合適的細胞生產流程，也不熟悉細胞製備的職人技巧，因此日本也將目標轉向CDMO，在這個領域，日本與台灣有很大的合作空間。

林世嘉執行長指出，日本再生醫療的特長在於豐富的研發資金、iPSC及細胞層片的成熟技術、再生醫療三法奠定發展基礎；台灣則有優質的臨床醫療及生醫人才，更有優化製程的技術與經驗，正好是人力與製造成本高昂日本所缺乏的。因此台灣與日本於再生醫療攜手合作，讓台灣站在巨人肩膀，推動亞洲再生醫療發光發熱。