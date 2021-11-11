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內外銷雙雙成長 力達-KY第3季EPS 1.06元賺贏上半年

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達-KY（4552）董事會，今（11）日通過第3季合併財報，合併營業利益1.75億元，稅後淨利1.23億元，季增82.7%、年增21%，每股稅後純益1.06元，賺贏今年上半年。

力達前三季合併營收34.84億元，營業毛利6.71億元，營業利益3.48億元，稅後淨利2.41億元，每股純益2.08元。

力達節能產品銷售亮眼，在內外銷並進發揮綜效下，第3季合併營收14.88億元，季增35.3%、年增4.8%；營業毛利2.73億元，季增32.8%、年減8.7%，毛利率18.4%，主要因為國際原物料價格仍持續攀升。

前三季產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機分別占24.4%、58.8%及13.5%，前三季外銷銷售比重達26.6%，其中亞洲比重仍為最大宗達到11%，歐洲受疫情減緩恢復生產，銷售亦持續追上，占比近7%。

力達剛參展完ComVac ASIA 2021上海國際壓縮機及設備展覽會及漢諾威上海工業聯展，持續拓展海外外銷市場。

針對新冠疫情持續影響全球經濟，力達表示，將持續關注新冠疫情進展，及限電生產等中國政策措施，積極研發推廣符合市場主流利基型的節能環保產品。

疫情 營收

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