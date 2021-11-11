內外銷雙雙成長 力達-KY第3季EPS 1.06元賺贏上半年

台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD指標及MACD也呈多頭走勢，量能溫和放大，因此接下來指數挑戰前波高點17,633的機率很高...

2021-11-11 12:00