橘色涮涮屋跨縣市展店 入駐台中新光搶攻美食一級戰區

在台北市經營逾20年，以頂級食材和細緻服務擄獲許多饕客，以及吸引近八成回流客的「橘色涮涮屋」，首度跨縣市展店，將於本月22日在台中新光三越百貨正式開幕，搶攻美食一級戰區。

橘色餐飲集團執行長袁保華也宣布，台中新光三越館從11月15日開放線上及電話訂位，成為跨出台北的首家分店。

橘色涮涮屋自2019年起連續三年榮獲米其林指南餐盤推薦，過去以大安區為主要展店範圍，2018年一改過去街邊店的營運模式，首度進駐百貨插旗信義商圈，服務更多不同消費族群。

台中店內設計保留「竹庭小屋」的空間感，呈現高雅、低調的品牌調性；同時全面更換制服款式，針對所有工作人員全面打造新形象，更貼近工作機能的設計剪裁，也期待消費者從進入橘色涮涮屋用餐的每一刻，都能享有一制性的視覺美感。

袁保華表示，選擇台中作為跨縣市的第一個分店，主要是看好台中挾著南北中心樞紐的特殊地理環境與人口優勢，以及新光三越中港店穩坐百貨店王十年，是中部縣市的消費重鎮。

袁保華說：「我們希望把頂級日式鍋物的用餐模式帶到台中，從精心嚴選的食材到細緻的桌邊服務，讓更多消費者能夠享有完整且滿足的用餐體驗。」

橘色涮涮屋從最初創辦人袁永定希望能嚴格控管餐食品質、人員服務質量，堅持只在大安區周遭展店，多年來以品牌獨有的款待入心之道步步經營，自2001年創立，歷經18年首度打破經營策略，跨步進軍信義區百貨店。

而在屆滿20週年之際宣布拓店台中，耗時逾一年籌備第四間橘色涮涮屋，也是集團首間外縣市店面。

袁保華說，橘色涮涮屋台中新光館占地近百坪，客席容納70位，比照橘色台北新光A9館延長營業時間至午夜，預期單月營業額近千萬元。

台中店由日本知名國際建築師丹下憲孝親自操刀設計，沿襲品牌調性，選用竹林為主要元素，呈現兼具東方禪意與摩登現代的和諧之美。

外觀以錯落金屬線條象徵竹林意境，掀簾而入，沿著錯落竹林的小徑深處，是挑高8米以簾幕半掩的間隔包廂，讓用餐賓客仿若置身竹庭小屋。

店內同樣設置單人鍋物吧檯區域，搭配單人份的套餐設計，無論是一人享食或一家饗宴，都可滿足。此外，還特別力邀數度登上紐約時裝周的台灣國際設計師汪俐伶重新設計制服，以全新形象偕台中新光館嶄新露面。

袁保華強調，橘色涮涮屋對於食材品質一直維持最嚴謹的把關，比如銷售第一的美國Prime等級小牛排，每一塊都以手工剃除肉品多餘的油脂和筋膜，耗損率高達三分之一，只為讓賓客嚐到軟嫩不膩的最佳口感。

而橘色的用心和挑剔，亦可從沾醬配角-辣椒上見微知著，堅持手切等距間段並保持片片完整，鎖住更醇香的辣度。在顧客所看不見的後場海鮮養殖箱，每天調和海水鹹度比重，控制水溫，以最鮮活的狀態將鮮美海味呈上顧客餐桌。