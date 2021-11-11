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興富發再砸20.9億元 購入台中市七期733坪「地王」角地

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
富發建設以總價20.9億元購入七期市政路、文心路口733坪「地王」角地。記者宋健生/攝影
富發建設以總價20.9億元購入七期市政路、文心路口733坪「地王」角地。記者宋健生/攝影

興富發建設（2542）台中獵地又有收獲，今(11)日公告以總價20.9億元購入台中市七期市政路、文心路口約733坪台「地王」角地，換算每坪單價來到285萬元。興富發初步規劃推出中小坪數二、三房住宅產品，推估每坪售價將站上6字頭。

興富發近幾年在台中獵地，主要鎖定新市政中心所在的七期，今年以來累計砸下122億元，共取得6筆土地，總面積合計4,300餘坪，這些土地多為重要道路的角地，極具地段優勢。

而截至目前為止，興富發集團在台中市的庫存土地累計還有9筆，其中8筆位於七期，另一筆位於文心路、青海路口，總面積合計約9,000坪，堪稱精華區的超級大地主。

興富發今天購入的這塊約733坪土地，位於市政路、文心路口，距離台中捷運水安宮站不遠，該土地上現有2層樓建物，曾經經營不少知名餐廳，近三年在市場上出售的訊息不斷。

隨著台中捷運綠線開通，地主稍早開價22億元、換算每坪約300萬元求售，最終以285萬元成交。此次購入的土地旁還有約470坪空地，目前做為停車場使用，但地主暫無出售的計畫。

據了解，此次交易的地主，是來自彰化的林姓大家族，部分成員也具有開發商背景。仲介業者推估，過去這塊黃金角地曾經營不少知名的茶飲及海鮮餐廳，月租金可達60萬元以上。

興富發 捷運

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