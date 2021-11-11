抗通膨周年慶！買氣超強 SOGO周年慶雙11首日開紅盤

遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）台北店周年慶今（11）日正式鳴槍開跑，首日業績開紅盤，11億元達標。消費者排隊排到隔壁店家，還有客人前天晚上就來排隊，因近期有通膨議題，加上五倍券加持，讓SOGO買氣強強滾，不但化妝品明星商品秒殺，精品加持也讓復興館單店業績，創下5億元新高。

SOGO董事長黃晴雯首日化身魔法女王，一早現身迎賓。她表示，第4季SOGO在商品力、服務力的力道，也預計今年使用五倍券較去年三倍券，會有一倍成長，她有信心，達成今年全台周年慶業績110億元，「成為最抗通膨的周年慶」。

有消費者鎖定iPhone13和特惠3C，前一日晚上9點就來排隊；忠孝館美妝保養品買氣持續沸騰，雅詩蘭黛特潤發燒組，吸引家住新店的彭小姐一早6點搭首班捷運，與朋友一同排隊搶購。

SOGO總經理汪郭鼎松表示，雖然第2季受到疫情衝擊，業績下滑，但台灣防疫得當，9月至10月業績往上追，到10月底僅差1.6%業績，相信今年周年慶買氣，可以讓全年業績正成長。

他也表示，今年周年慶主打「抗通膨」，主要是因中國大陸有限電措施，以及塞港問題嚴重，代工大國越南疫情嚴峻，影響很多大廠的生產，而百貨公司很多商品都是靠進口，運費跟工資一定會轉嫁商品，讓成本墊高，所以很多客人都有預期心理，寧可在周年慶買優惠商品。

據了解，因歐美家電供應商預告，在明年第一季將飆漲10%以上，因此SOGO復興館和忠孝館首日同步推出「雙11始祖特別鉅獻」，購買指定大家電1+1促銷力道強勁，開店半小時百組即熱銷完售。