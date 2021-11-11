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KPMG淨零準備度指數 挪威奪冠

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

安侯建業聯合會計師事務所今（11）日發布「2021淨零排放準備度指數」研究報告，評估全球32個國家在淨零碳排方面的進展，在前十年名當中，由挪威奪下第一名，其後依序為英國、瑞典、丹麥、德國、法國、日本、加拿大、紐西蘭、義大利，不過台灣未參與本次排名。

安侯建業表示，根據各國在2050年前實現淨零排放的準備情況和能力進行排名，並對正在採行的有效戰略等深入研究，評比架溝包括「國家準備度」與「產業準備度」二類指標，「國家準備度」的指標包括: 國家承諾、過去的減碳成效、國家提供減碳的賦能環境等三大項；「產業準備度」主要針對電與熱、交通、建築、工業、農林等五個排碳最高的產業，評估產業的減碳現況、政府行動、減碳能力等三大面項。

安侯建業發現，目前已有九個國家在法規中明訂淨零目標，還有十個國家發表淨零減排的目標，研究中更發現多數受調查的國家，已在2005年至2018年期間都減少了排放量，且多數國家成效顯著。

安侯建業主席于紀隆指出，先進國家的淨零行動，驅動出無遠弗屆的產業轉型，而且是系統性轉型，包括再生能源、電動車與氫燃料車等低碳運具、循環營建、低碳製造及智能資通訊科技等，這些不僅是低碳，更是新科技，新競爭優勢與新國力。

于紀隆表示，以排名居榜首的挪威為例，目標2030年的目標即是達成碳中和、運具電動化稅賦誘因等，極為領先產業準備度排名也居首，雖然是產油國，卻也已經成為再生能源的出口大國，在碳捕捉與貯存技術領域的投資金額最高。

安侯建業執行長曾國禓表示，隨著新技術解決方案、市場和政策機制，以及消費者行為等變遷，KPMG預期，全球邁向淨零的進展勢將快速發展，而在COP26會議後，預期會有更多的承諾和倡議出來。

減碳 再生能源 挪威

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