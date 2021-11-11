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環狀線板新站將蓋2萬坪捷運共構宅 投資興建金額39億

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
「新北環狀線土地開發案板新站」預估可興建地上29層、地下6層，超過2萬餘坪複合式捷運共構大樓。圖／仲量聯行提供
「新北環狀線土地開發案板新站」預估可興建地上29層、地下6層，超過2萬餘坪複合式捷運共構大樓。圖／仲量聯行提供

「新北環狀線土地開發案板新站」11日舉行第二場招商說明會，由仲量聯行協助新北市政府捷運工程局舉辦，吸引多家國內大型開發商，包括冠德（2520）、正隆（1904）、將捷、馥華、達欣（2535）、大陸、太子（2511）等26家廠商出席。該案基地面積1,392坪，可興建2萬多坪捷運共構複合式大樓，投資金額約39億元。

新北市捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，基地面積約1,392坪，預估可興建地上29層、地下6層，超過2萬餘坪複合式捷運共構大樓，可提供購物賣場進駐，打造到站即到家，到站即辦公的便利生活型態。

林耀長說明，市府將致力推動新北環狀線土地開發案，未來藉由南北環及東環線通車將串聯新北市與台北市主要行政區，形成更為便捷的大台北交通網絡，期望以公私夥伴關係，引入民間資金投入捷運土地開發，為板新站周邊地區創造一站式軌道經濟，帶動區域繁榮發展。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，本案投資興建金額約39億元，其區位良好兼具雙捷運交通，下一站即四鐵共構的板橋站，步行至新板特區僅需10分鐘，屬新板特區居住、就業人口及購物、辦公等多元服務之延伸範圍。透過環狀線串聯，使板新站住、商、辦等功能更具加成效果，為本案奠定良好的投資商機，未來預計可興建2萬餘坪複合式捷運宅，提供購物、辦公及居住等多元服務。

新北捷運局已於10月27日公告徵求板新站土地開發投資人，111年3月21日截止投標後，就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例綜合評選最優申請人，並於簽約後成為投資人。另考量捷運土地開發特殊性，都市設計審議將由新北捷運局自行辦理，同時透過廉政平台監督，打造優質透明、具效率之行政環境，共創市民、市府、地主及投資人多贏，帶動都市機能的優化，提升土地開發價值。

「新北環狀線土地開發案板新站」啟動招商。記者朱曼寧／攝影
「新北環狀線土地開發案板新站」啟動招商。記者朱曼寧／攝影

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