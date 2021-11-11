環狀線板新站將蓋2萬坪捷運共構宅 投資興建金額39億

「新北環狀線土地開發案板新站」11日舉行第二場招商說明會，由仲量聯行協助新北市政府捷運工程局舉辦，吸引多家國內大型開發商，包括冠德（2520）、正隆（1904）、將捷、馥華、達欣（2535）、大陸、太子（2511）等26家廠商出席。該案基地面積1,392坪，可興建2萬多坪捷運共構複合式大樓，投資金額約39億元。

新北市捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，基地面積約1,392坪，預估可興建地上29層、地下6層，超過2萬餘坪複合式捷運共構大樓，可提供購物賣場進駐，打造到站即到家，到站即辦公的便利生活型態。

林耀長說明，市府將致力推動新北環狀線土地開發案，未來藉由南北環及東環線通車將串聯新北市與台北市主要行政區，形成更為便捷的大台北交通網絡，期望以公私夥伴關係，引入民間資金投入捷運土地開發，為板新站周邊地區創造一站式軌道經濟，帶動區域繁榮發展。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，本案投資興建金額約39億元，其區位良好兼具雙捷運交通，下一站即四鐵共構的板橋站，步行至新板特區僅需10分鐘，屬新板特區居住、就業人口及購物、辦公等多元服務之延伸範圍。透過環狀線串聯，使板新站住、商、辦等功能更具加成效果，為本案奠定良好的投資商機，未來預計可興建2萬餘坪複合式捷運宅，提供購物、辦公及居住等多元服務。