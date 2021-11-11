獵地王興富發出手 台中七期市政土地每坪衝285萬

興富發建設（2542）今（11）日公告以總價20.91億元向11位自然人購入台中市西屯區惠國段61地號733.7坪土地（含建物），換算每坪土地交易單價高達285萬元。

興富發建設以每坪土地單價285萬元購入七期土地，該交易案創下台中市每坪土地單價交易紀錄第二高，價格僅次於集團去年2月以每坪土地單價322.96萬元購入台中大遠百旁、惠國段90地號土地。

興富發建設指出，今日購入土地位於台中七期最熱鬧的市政路、文心路口，初估最快明年首季請照、第4季推案。

興富發建設去年2月19日以總價83.75億元購入台中市西屯區惠國段90地號2,593.47坪土地，由於該地位於台中大遠百旁，屬於蛋黃中的核心區，讓集團以高價入手土地。