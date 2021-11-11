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資誠永續影響力獎 家樂福、若水國際奪金

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（11）日舉辦第五屆永續影響力獎頒獎典禮，在總計40多件參賽作品當中，家樂福《改變，從看見動物開始》及若水國際《Tech for Good 打造身障就業新可能》二項作品脫穎而出，分別奪得「企業永續組」及「社會創新組」金獎榮耀。

資誠永續影響力獎由資誠永續發展服務公司、坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦、台北市廣告代理商業同業公會協力，今年在邁入第五屆，並且擴大舉辦，除了原本的企業永續組作品之外，更增設社會創新組，廣邀政府部門、大專院校、非營利組織、社會企業、地方創生團隊共同參與，以二分鐘的永續專案影片，展現參賽單位如何以善創意啟發人心，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，無論是新冠疫情大流行、氣候變遷、社會不公或是數位鴻溝，全世界都面臨著各種永續問題的威脅和衝擊，除了政府、掌握最多資源的企業，引領社會創新的各種組織，都必須攜手努力、提出永續解方。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，從屢創新高的參獎作品數量、越發多元的議題，可以看出台灣永續發展的蓬勃生機，無論公私部門、組織大小，都能從各自的核心專業出發，解決永續問題，期望透過永續影響力獎，發掘更多創新創意專案，擴散其影響力，鼓勵更多夥伴一起為台灣創造改變。

本屆企業永續組金獎得主為家樂福《改變，從看見動物開始》，家樂福與台灣動物社會研究會建立「動物福利標章」，並推出「透明牛乳」，透過產品創新呼籲民眾選擇對乳牛環境友善的農場消費、關注動物的福利，獲得評審團一致青睞。

企業永續組的銀獎，則由台北富邦商業銀行的《愛，擲地有聲》、網家《PChome綠色購物計畫》奪得；銅獎友達光電、卡爾蔡司、統一超商獲得。

在社會創新組的部分，由若水國際《Tech for Good 打造身障就業新可能》獲頒金獎，若水以身障角度出發，結合科技及商業的力量培育身障者成為高度專業的AI工作者，為身障者找到就業新藍海；銀獎及銅獎則分別由衛生福利部中央健康保險署、新北市政府資訊中心獲得。

身障者 資誠

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