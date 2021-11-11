雙11戰報！momo 3分鐘破億 東森購物出現千萬刷手

雙11活動白熱化，富邦媒（8454）旗下momo購物網《雙11超狂購物節》今（11）日買氣再飆新高點，凌晨活動開跑短短3分鐘，即衝出銷售業績破億亮眼表現。活動第一小時站上吸引較平日成長近四倍的人次熱絡參與。東森國際（2614）轉投資東森購物也公布雙11購物節初步戰績，活動開跑12小時，總銷金額突破2.5億元，並出現3位千萬刷手專搶 Apple 產品。

momo購物網表示，雙11開跑第一時間消費者鎖定搶購的十大夯品，包含iPhone 13 pro、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、煙波大飯店聯合住宿券、KIPLING後背包、Ariel洗衣球、BRITA去水垢濾芯、幫寶適一級幫紙尿褲、湛盧咖啡，消費者不僅抓緊雙11箱購囤貨洗潔用品、保養品、飲品、尿布等定期性補貨的日常備品，同時趁著活動優惠為3C資訊、家用電器來個大升級，而隨著民生逐步恢復正常，旅遊票券、外出包款更成今年雙11另一大搶購目標。

東森購物也分享雙11戰績，其中，下單第1名的會員搶購Apple 3C商品總額超過 2500萬元，還有人鎖定iPhone下單超過350支手機。東森購物表示，今年雙11最夯商品，以3C家電、住宿券及衛生紙最為熱銷，其中老爺酒店集團聯合住宿券是銷售冠軍，因在網路推出直播價2,899元，賣得比在旅展還便宜，還加碼line及禮物卡回饋，目前已賣出近2500張，每人下單平均都買四組以上。

其次熱賣為Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒，已賣出近2000件，另外Apple iPad Air、Apple AirPods Pro及OPPO 智慧手機都在10大熱銷商品中。民生必需品方面衛生紙，包含倍潔雅、舒潔、春風都有特價，引起消費者搶購。保養品自然美積雪草煥活全能超值組在雙11推出加1元多1組，因此也擠進20大熱銷產品中。