PChome雙11業績夯 10日全天接單業績較平日飆升8倍

網路家庭旗下PChome 24h購物今年力拚雙11檔期不間斷，昨（10）日連續第五年盛大打造「雙11PChome來了」演唱會，短短三小時累積觀看人次破千萬、較去(2020)年大幅成長1.5倍，晚間9點LINE購物加碼回饋，全站瞬間湧入大量訂單，晚會高峰時段站上流量較平日暴增超過10倍，使系統出現異常，為回饋消費者熱烈支持，即時延長加碼從當晚22時至23時59分，再掀全台瘋買熱潮，帶動全日接單業績較平日飆升8倍，其中最高交易金額年齡層為Z世代18-24歲及壯世代45-54歲兩大族群。

網家指出，雙11當晚21時到22時59分將再祭出LINE購物限時加碼5%，同時，全站限量優惠折扣將延續至11月14日本週末，預估雙11銷售將再衝上新一波高峰。

網路家庭統計PChome 24h全日訂單以「日用、3C、家電」為熱銷品類前三名，尤以「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙」是晚會期間熱銷冠軍，其他如「石頭掃地機器人二代 S5 Max」單月銷量約成長逾6倍、「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露」單日銷量月成長逾4倍，還有家電、筆電、零組件等品類皆為倍數成長。