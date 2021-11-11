聯邦快遞電商競賽開跑 培育台灣跨境物流人才

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣布「第六屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」正式開跑。今年聯邦快遞再度攜手台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會及嘉業資訊等共同主辦單位，一同培育台灣年輕一代跨境電商人才，並賦能台灣企業走向國際。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「憑藉去年成功的合作經驗，我們很高興能再度參與這項有意義的競賽。在競賽期間，聯邦快遞將運用我們在物流上的專業知識和豐富經驗，為台灣國際貿易和電商領域的未來培養年輕人才。同時，我們也希望透過這次競賽，能夠支持許多正在採取數位轉型的中小企業和電子零售商，協助他們輕鬆地將其產品銷售到全球市場並創造更多的商業機會。」

受到疫情影響，許多企業持續地透過採取數位化和電商服務，滿足不斷變化及成長的客戶需求。除了B2C線上交易，越來越多B2B企業也採用線上通路。今年參賽廠商以製造業、食品業、機械器具、五金工具等傳產轉型企業為大宗，且超過7成 (73%)今年新加入阿里巴巴國際站（競賽指定電商合作平台），顯示越來越多企業在疫情下加速數位化應用的腳步，重新調整商業模式並佈局跨境電商，開創企業新局面。

因應防疫措施，今年競賽的開賽培訓首次以線上方式舉行。透過聯邦快遞和嘉業資訊提供的一系列線上培訓課程，年輕學子們將獲得經營B2B跨境電商業務的技巧與第一手實戰經驗。今年培訓課程設計上更注重數據分析、運營策略等能力的培養，以期符合全球數位化趨勢。聯邦快遞更提供專門的服務團隊，為參賽的學生及廠商提供跨境物流相關的專業建議。

為期兩個月的競賽，在聯邦快遞和嘉業資訊業師的指導下，每一隊參賽隊伍將協助企業經營其阿里巴巴國際站平台。最終以成交訂單數、詢盤轉化率、點擊轉化率、旺鋪設計等指標累積得分進行評選，由得分最高的前八隊進入決賽，並準備簡報發表角逐競賽總冠軍，爭取全國最強電商團隊之殊榮。

全國大專院校B2B跨境電商競賽始於2017年，開辦至今共吸引全台超過3,000多名學生以及450多間廠商共襄盛舉。第六屆競賽總決賽預計於2022年1月舉行。