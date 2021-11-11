福利佳創舉多 台灣房屋蟬聯「幸福企業大賞」

1111人力銀行公布年度「幸福企業大賞」，台灣房屋集團再度蟬聯不動產業類別中的「幸福企業」。台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋不斷營造職場友善環境、推動多項福利創舉，成為房仲業領頭羊，希望能給員工更美好的未來！

彭培業說，在疫情期間，台灣房屋除了自主成立「防疫健康快篩站」，落實全員普篩檢測，為鼓勵接種疫苗，更實施三天有薪疫苗接種假、普發COVID-19疫苗注射津貼一萬元等福利，目前全員接種率已高達9成，確實為客戶、員工、和家人的健康與防疫安全把關。

台灣房屋體恤員工辛勞，特別趁著陽光難得露臉規畫一日遊，前往集團即將成立的漣漪公益書屋舉辦自強活動，讓同仁們暫時放下工作，面湖觀景，接近大自然，放鬆身心。

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯說，員工是企業最大的資產，台灣房屋致力為同仁打造一個幸福職場，且高度著重員工在職培訓與發展，期望大家在工作與生活能取得平衡，擁有最健康、充實的生活品質。

台灣房屋重視員工身心健康，首創業界成立「離職復職服務中心」與「解憂隨身聽」服務，只要身為台灣房屋的一份子，無論工作或家庭上遇有需要解憂解惑的疑難雜症，將有專業諮商師可線上對話，給予同仁強大的心靈避風港。另外，針對離職或復職員工，更提供專人輔導，協助繼續成為各行業尖兵，離職後如生活上有法律扶助需求，公司亦提供免費諮詢服務。

台灣房屋集團近年更以實際行動致力發展ESG+企業展望，除了傳遞對「人」的關懷，更積極落實對「環境」的友善，不但開啟「十年種樹」計畫，透過植樹減緩溫室效應，並成立「友善食安園區」，種植無農藥新鮮蔬果，讓同仁與客戶食的更安心。