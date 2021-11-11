茂生農經看好利基型飼料市場 打造全新產業生物鏈

茂生農經（1240）今天（11日）法召開法人說明，看好布局利基型的飼料市場，打造一個全新產業生物鏈，轉投資生產洗選蛋的茂生食品，銷售量呈現穩定成長，有助於第4季業績成長。

董事長吳清德在法說會中表示，茂生農經營收成長的原因，來自於業外投資營收的大幅成長，其中轉投資生產洗選蛋的茂生食品，銷售量呈現穩定成長。茂生農經在南投竹山建立仔豬及肉豬養殖場，憑藉自身飼料生產優勢，2021年豬隻銷售會逐步再成長，挹注公司營收助益不小。

茂生今年前三季合併營收21.47億元，去年同期營收16.48億元，成長30.29%；成立超過60年的茂生農經，今年的營收雖然沒有受到疫情影響，但是由於飼料大宗原物料玉米、黃豆、營養劑等成本大漲增加的影響，今年前三季營業毛利2.16億元，稅後純益為9539萬元，EPS達到2.6元。

十月營收2.93億元，年增率43.82 %，累計前十個月營收24.4億元，較去年同期18.52億元，增加31.78%。

t投入飼料生產與家禽畜養殖領域超過60年的茂生農經，近年來依循穩健經營的原則，陸續在有色雞契作養殖、豬隻養殖與洗選蛋生產等項目投入資源，甚至投入資金購入每小時洗選8萬顆雞蛋的洗選機設備，營收逐漸多元化，並以富翁牌洗選蛋品牌打入全聯超市等大型通路。