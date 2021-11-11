Yahoo奇摩雙11買氣飆6倍 黃金條塊買氣居高不下

Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」今（11）日買氣強，凌晨開跑後一小時湧入較平日翻倍流量、快速到貨出貨量更較平日漲逾6倍，第一小時就突破平日全日業績。

Yahoo奇摩購物公布雙11戰報，8日開跑首日業績翻倍漲、訂單量較平日增長5成；近日全台氣溫驟降有感，推升Yahoo奇摩超級商城抗寒流必備的「暖暖包」業績暴增42倍、Yahoo奇摩購物中心「電暖器」業績成長超過7倍。高單商品銷售動能強勁，被視為可抗通膨保值的「黃金」，在雙11破盤優惠下爆賣、業績增4倍，要價破27萬的PANERAI沛納海精品腕錶、CHANEL經典菱格紋羊皮包也成消費者搶購目標。

Yahoo奇摩購物表示，「11.11瘋搶購物節」延長3天衝買氣，從12日起至14日，依然有折扣、贈點等回饋，同時商城萊爾富天天免運等，以及專屬品牌折價券。

Yahoo奇摩購物公布雙11正慶Top5熱銷榜，消費者鎖定雙11購物季高回饋汰換手機，推升近期3C旗艦新機種「Apple iPhone 13 Pro Max」奪下熱銷冠軍；濾水利器「BRITA MAXTRA Plus濾芯」成黑馬竄進榜位居第二；而疫情逐漸趨緩刺激餐券買氣，王品旗下「陶板屋和風創作料理套餐餐券」每秒賣出1張拿下第三名；保值金條仍是雙11熱銷榜常勝軍。