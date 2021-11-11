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蝦皮公布雙11戰報 預期今天業績創歷史新高

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

雙11今天凌晨起跑，蝦皮購物公布今（11）日戰況，今日0時活動一開跑即創下驚人成績，台灣及東南亞地區在活動開跑5分鐘後即迅速狂銷1,100萬件商品，0到2時用戶進站數高達平日的5.5倍，今天全日業績表現看好，預估今年業績將再創歷史新高。

蝦皮購物指出，在「３間千萬新家１元起標」、「11張全站0元免運券」、「史上超殺8折商城券」等三大超狂回饋加持下，蝦皮購物成功炒熱雙11買氣。台灣消費者買氣銳不可擋，統計開跑前兩小時內站內最熱銷品類前五名分別是「手機與周邊配件」、「家電」、「居家生活」、「美妝保健」、「女裝」，近期熱門話題商品APPLE iPhone13系列榮登業績王寶座，在活動開跑2小時內快速累積超過1,500筆訂單，實際售出數量相當於每5秒就賣出1台iPhone13。

此外，蝦皮購物今年攜手台灣地產代銷龍頭「海悅國際」，推出新北３間千萬新家1元競標的吸睛活動，更為每位得標者提供110萬購屋金及家電1.1折券，活動開跑後獲得熱烈迴響，到10日已有近50萬人加入，可見消費者對於購屋的熱烈需求。

蝦皮購物 家電 買氣

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