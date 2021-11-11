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保瑞第3季營收年增199.36% 每股賺2.02元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）今（11）日公佈第3季財報，單季營收11.89億，年增199.36%， 單季每股稅後純益（EPS）2.02元，年增146.34%。保瑞今年前三季營收37.5億，年增231.31%，前三季EPS 9.01元，年增321.03%。

保瑞表示，今年第3季單季營收持平成長，公司在國際委託研發暨生產服務（CDMO）的併購綜效持續發酵，多項合作計畫進行中。

此外，保瑞輔以康是鉀持續性藥效錠（Const-K）與瑞多寧緩釋膠囊（Numient）分別取得健保藥價給付資格，各項營運成果陸續展現的同時，保瑞亦將繼續專注在生產技術與通路拓展的領先優勢，對於後續營運抱持樂觀態度。

保瑞指出，CDMO是臺灣生技製藥產業進入國際市場相當重要的鑰匙，保瑞收購GSK加拿大廠是台灣製藥產業從2019年迄今唯一的國際併購交易，可見國際併購的困難度以及保瑞在藥業國際化的決心。

保瑞董事長盛保熙表示，保瑞始終專注於成為提供高品質且國際化的CDMO藥廠，藉由國際併購，保瑞不僅能提升自我的技術、多元的劑型、規模化的產能及專業人才團隊，除接受委託製造外，並在全球數十個國家擁有經銷通路的優勢，提供客製多元與一條龍的服務，不斷提升公司價值，成為全球製藥供應鏈最佳的合作夥伴。

保瑞表示，藉由集團內台灣與加拿大兩地CDMO資源與人才團隊的跨國合作，今年度成功完成系統轉換與加拿大衛生部（Health Canada）查核，第3季生產出貨與營運表現正常，長期營運目標也將以整合集團資源、擴大產品與業務、以及導入利潤中心概念，提高產能與獲利表現。今年度整體市場雖仍受疫情影響，但保瑞嚴格執行BCM（企業永續運作計劃，原物料供應庫存管理得宜，營運不受影響。

法人表示，以保瑞目前公布營收狀況來看，每月營收與去年同期相比平均約有2倍左右的成長，隨著接廠後從系統到業務各面向皆已進入軌道，公司營運呈穩定成長態勢，後勢表現樂觀可期。

保瑞 營收 併購

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