華航雙11促銷超前部屬疫後旅遊 全艙等機票9折起

中華航空（2610）歡慶雙11購物節，超前部署疫後旅行計畫強勢登場。華航官網隆重推出「就是雙11 搭華航任遨遊」機票促銷活動，精選眾多熱門航線限時回饋，全艙等機票九折起，並享有免費改票乙次的優惠，讓旅客輕鬆彈性規劃疫後出國旅遊。

華航官網自11月11日起至12月9日推出「就是雙11 搭華航任遨遊」全航線機票促銷，於期間內購買明年6月底前台灣地區出發之航班，包含東北亞（東京成田、大阪、福岡、札幌、沖繩、名古屋、首爾仁川）、東南亞、大洋洲、北美、歐洲、兩岸（上海浦東、廈門、北京、成都）、香港及帛琉等航線，全艙等機票促銷九折起，部分航線折扣更超過7,500 元，華航也貼心提供第一次改票免收手續費的優惠，相關活動辦法請上華航網站查詢：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/promotion/current-offer/20211111-20211210。

此外，華航eMall也推出多重優惠及滿額贈活動，凡購買「寵愛花粉」專區商品即贈「華航復古公仔」一組；購買任天堂商品則贈送「任天堂正版授權特製杯套」一入，消費總金額達5,888元再送盥洗包一組，買越多送越多。另「華航機上手部清潔保養香氛禮盒」全新上市，新品優惠八五折，讓香氛喚起許久未出國的旅客想念機上的瞬間。