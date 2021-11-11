阿聯酋航空12月6日起 新增杜拜–台拉維夫直飛航班

隨著全球邊境陸續解封，阿拉伯聯合大公國與以色列也共同合作，除了加強雙邊貿易，亦攜手拓展地區經濟合作，推動各領域的交流。阿聯酋航空亦將自12月6日起新增杜拜–台拉維夫航線，每日提供直飛航班前往以色列首都，自以色列出發的旅客有更安全、迅速的方式前往杜拜，並透過阿聯酋航空綿密的飛行網絡，前往全球超過120個城市。阿聯酋航空也特別規劃杜拜往返台拉維夫的航班時間，讓自杜拜出發或轉機的旅客更便於前往泰國、印度洋群島及南非等熱門度假勝地。

最新的杜拜–台拉維夫航線，將與阿聯酋航空現有的30個航點，共同串連起澳洲、美國、巴西、墨西哥、印度及南非等全球最重要的猶太聚落所在地，提供當地旅客前往台拉維夫更便捷的飛行選擇；這條新航線也將促進阿拉伯聯合大公國與以色列兩國之間的商務往來，為所有產業在兩國建立聯繫網路和投資機會提供了新的管道。隨著兩國開放雙邊互免簽證待遇，以及阿聯酋航空飛行網絡中的城市逐漸放寬旅遊限制，該航線將可滿足未來須往返台拉維夫旅客的需求。

阿聯酋航空將採用三艙等配置的波音777-300ER 客機執飛杜拜–台拉維夫航線，提供頭等艙私人套房、商務艙平躺座椅和經濟艙的寬敞座椅空間，為旅客提供飛悅卓越的飛行體驗。每日自杜拜前往台拉維夫的EK931航班將於 14:50 從杜拜起飛，當地時間 16:25 抵達本古里安機場；回程EK 932航班將於當地時間18:25自台拉維夫起飛，於當地時間23:25抵達杜拜。旅客還可透過阿聯酋航空與flydubai的共享航班，享受快速便捷的轉乘服務，輕鬆自杜拜前往flydubai飛行網絡中的城市；目前，阿聯酋航空與flydubai合作網絡涵蓋全球100國共210個城市。

阿聯酋航空商務長阿德南‧卡辛（Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline）表示：「我們非常開心宣布台拉維夫將成為阿聯酋航空的最新航點，隨著開航日期將近，阿聯酋航空也準備好為杜拜往返台拉維夫的旅客提供更多飛悅卓越的體驗。我們期待迎接更多從以色列前往杜拜的商務及觀光旅客，並透過阿聯酋航空的飛行網絡提供他們前往其他目的地的服務。我們也感謝阿拉伯聯合大公國及以色列當局的支持，讓阿聯酋航空能有機會為以色列旅客提供服務，為兩國之間搭建緊密的合作關係，並在不久的將來持續拓展商業及旅遊合作。」

除客運服務，阿聯酋航空 SkyCargo亦將在往返杜拜–台拉維夫的航班上，提供單程20公噸的貨運運能，協助台拉維夫出口藥品、高科技產品及蔬果等商品，並將製造業需要的原物料、零組件、半導體，以及電商包裹運送至以色列。

往返以色列的旅客，可在空中及地面體驗阿聯酋航空屢獲獎項的服務和領先同業的產品，包括阿聯酋航空為需要的旅客所準備的猶太餐食，以及具當地特色的機上美饌與免費飲品。旅客更可透過阿聯酋航空的機上娛樂系統ice，享受 4,500 多個頻道，以 40 多種語言觀看電影、電視與娛樂節目，與豐富的音樂、遊戲、有聲書和Podcast。

目前，阿聯酋航空已全面恢復中東地區12個航點的服務。台拉維夫為以色列最大、人口最密集的城市，也是該國的經濟和科技中心。根據以色列觀光局統計，2019 年共計超過 450 萬名遊客前往台拉維夫。這座城市以原始海灘、多樣豐富美食、文化景點，以及經聯合國教科文組織世界遺產認可，世界上最大的 4,000 座極具特色的白色包浩斯風格建築而聞名；此外，台拉維夫亦為孕育先進科學和前瞻科技的中心，擁有強大的創業和新創生態系，為全球各個行業提供創新技術與產品。