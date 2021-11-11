台灣空運取得漢翔航空國際運輸標案 得標金額9.6億元

台驊控股（2636）旗下子公司台灣空運，於11月1日正式接獲通知取得漢翔航空（2634）獨家標案，期間自2022年起共計二年，得標金額為新台幣9.6億元。

台灣空運的業務內容涵蓋海運、空運進出口承攬，報關及運輸一條龍式服務。主要進出口國家為美國、加拿大、英國、德國、日本、韓國及中國大陸等主要地區。主要交運物資為航太及軍用器材。台灣空運在2008至2016年間，曾連續8年取得漢翔航空物流標案，充分熟悉各項運作業務，此次再度因為優質服務成為漢翔航空發展全球業務的重要合作夥伴。

目前全球疫情因疫苗施打率持續攀升而減緩，歐美經濟復甦的前景下，將有望扭轉各大航空公司持續虧損的逆境。根據國際航空運輸協會（IATA）最新的預測，航空業在2022年起將有明顯的成長。漢翔在空巴及波音的訂單也緩步回升，明年將優於今年；軍用業務上，鳳展專案今、明年達交機高峰，2023年高教機開始進入交機高峰、鳳展也達最後一年交機，法人持續看好未來二年業績。

漢翔主要業務包含民用／軍用飛機的零組件、引擎的製造及維修，民用飛機訂單主要來自波音（Boeing）、空中巴士（Airbus），引擎客戶則有奇異（GE）、勞斯萊斯（Rolls-Royce Group）、普惠（Pratt & Whitney）等國際大廠；軍用飛機訂單則多來自國防部，包含鳳展計畫、國機國造以及鳳翔專案等。此外，漢翔著眼於國際航太產業近年快速發展，近年來籌組台灣A-Team 4.0聯盟，串連原物料、機械設備、製造、物流等上下游近300家台灣廠商，透過整合供應鏈帶動產業升級。