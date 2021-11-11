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今年前三季新能源車產業逆勢上揚 全球銷量逾400萬輛

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce研究顯示，2021年前九月新能源車市場銷量（包含BEV 及PHEV）共計達420萬輛，其中，純電動車（BEV）達292萬輛，年成長率為153%；插電混合式電動車（PHEV）達128萬輛，年成長135%。

相較於整體汽車市場因半導體缺貨與疫情干擾下致使成長受阻的情形，新能源車的銷量表現仍相當亮眼。

純電動車部分，特斯拉（Tesla）以21.5%的市占率穩居第一，前三季的總銷量已經超越其在2020的全年成績。第二名為五菱宏光，持續維持高銷量的主因除了低價之外，另一個原因為銷售區域從過去的中國三、四線城市逐步擴展到一、二線城市，顯示其消費族群正在擴大與轉變。

比亞迪與Volkswagen分別為第三名和第四名，其中，Volkswagen在2021年十分積極地將其純電動車系列收斂至ID. Family，第3季開始幾乎皆以ID.系列車款為主要純電動車款銷售。純電動車市場雖成長快速，但在傳統車廠加速推出車款、新興車廠開始交車後皆讓競爭加劇。

不過，相較於傳統燃油車，新能源車僅是受半導體缺貨的影響較小，而非完全不受影響，加上中國限電、疫情導致的運輸混亂等都對車廠的產能有不同程度的衝擊，成為市占率產生波動的因素之一。

插電混合式電動車方面，值得一提的是，比亞迪躍居第二名成為亮眼的黑馬，歸功於其推出搭載新混動技術DM-i的車款，使之從今年第2季起銷量開始大幅提升，前九個月的總和已超越多個歐系車廠。而PHEV在市占率的變化也與BEV相似，由於市場競爭情況越趨激烈，各車廠的整體銷量皆有成長但市占率拉升困難。

展望後市，TrendForce認為，在傳統國際車廠的純電平台陸續投入生產車款後，純電車款的數量增幅加大且推出市場的速度加快，並且接下來的1~3年是新創品牌、跨界造車企業陸續實現量產的時間點，故新能源車的排名與市占還有許多變動的空間。

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