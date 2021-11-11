「黑白切智能照明多控盒」改變遊戲規則 獲台灣精品獎

照明，可以多聰明？由廣竑奇光電科技研發的「黑白切智能多控主機盒」，改變了傳統照明控制的遊戲規則，以「手動+智動」的研發邏輯，孵化出更便捷、穩定、可靠且親民的智慧產品，榮獲第30屆台灣精品獎殊榮，不但升級也開啟住宅交屋的標準配備。

隨著智慧家庭相關條件越來越成熟，廣竑奇光電科技的「黑白切智能多控主機盒」，已陸續取得台灣、美國、德國、日本、中國大陸等國家發明專利，並通過台灣NCC、大陸SRRC審驗認證。

廣竑奇光電科技總經理張世揚說，目前正積極與智慧家庭業者洽談合作，希望讓智慧家庭普及從照明控制開始。

張世揚指出，坊間所宣稱的智能照明，其實一點都不聰明，強迫消費者在智慧開關與傳統開關之間二擇一，為了智慧功能必須將原本牆壁開關拆掉，改成智慧型開關。

然而智能開關屬於電子類產品，終究有故障的一天，一旦故障就無法開關燈，這樣的不安全感，讓水電師傅或建商在面對採購時，不敢輕易嘗試，成為住宅智慧控制遲遲無法普及的原因之一。

張世揚認為，現代人對照明有高度依賴，每天在住家或工作場所開關燈使用頻繁，這個小動作會影響生活便利性、眼睛健康、心情與氣氛，穩定且方便的操控模式與介面，對生活品質與健康的提升有很大幫助。

根據內政部統計資料，全台核發使用執照純住宿類每年平均以約9萬戶增加，而這9萬戶能提供便捷開燈關燈，多數仍只有牆壁開關燈一種選擇。

張世揚表示，台灣已進入5G萬物聯網的成熟環境，為何新屋規劃，仍無法讓建築開發商嘗試使用一款方便、好用、穩定又人性化的智能照明設備？很明顯的，無法找到穩定且讓建商無後顧之憂的智慧開燈關燈產品，是主要關鍵。

張世揚大學專攻電機領域，又從事水電經營達30年，實際領悟智慧開關不是只能在傳統手動的牆上開啟與自動智慧開啟二者之間選擇一個，而是可以並存，互相輔助，這樣的產品可以讓使用者生活照明的便利性最優化。

張世揚跳脫電子人開發思維，以電機觀念結合電子原理，創新開發出傳統與智能並存使用的智能多控主機盒，利用「雙軌原理」讓原牆壁開關專用迴路與智能控制專用迴路二者並存，相互控制一區照明。

這種設計，除能保留原牆壁開關繼續使用，萬一智慧開關故障時，牆壁開關仍然可以繼續使用，將牆壁開關化身為備用路徑，因為傳統牆壁開關屬機械式，相當耐用且使用壽命長。

張世揚說，產品的誕生具其意義，開發團隊特別取名「黑白切」，認為傳統的耐用可靠與智能帶來的便利性，二個都要給使用者，因此智慧產品研發始於黑與白，黑代表過去穩定且耐用系統，白代表未來智慧控制系統，二者能相互切換控制一區照明。

另外，「黑白切」可選擇單品安裝，亦可系統環控組合安裝至全屋智能化，選擇彈性非常高。

張世揚將設備簡單舉例分二大類與安裝場所，一為安裝落地掛牆式，目前已在市場使用的家電如電視、冷氣、洗衣機、掃地機、寵物餵食器等，這些電器產品普遍都已規劃施工插座電源，可逐一添購。

另一種則是裝在天花板式智慧設備，如單品無線攝影機、溫溼度計、各種關於安全偵測器、紅外線感應器等，這些仍有機會以單品添購安裝，只是分開安裝會增加安裝費用。