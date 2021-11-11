50人搶法拍屋！他加價690萬買到北市中山區老屋

根據台北市地方法院公告，台北市中山區合江街一處46年老公寓10日下午執行三拍，吸引50人進場搶標法拍屋，是台北市近10年來，投標人數第5名，最終陳姓自然人用高於底價690萬元得標，總價3,100萬元，每坪58.8萬元。

該物件位於台北市中山區合江街2樓，屋齡46年，公社0%，權狀面積為52.6坪，債務人為劉姓自然人，債權人為台糖公司，進入法拍市場原因為損害賠償。據了解，該棟公寓以前是台糖的員工宿舍，此法拍案件恐與台糖土地案被判刑定讞的前台糖資產處處長劉柏誠有關。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，該案地段好，鄰近南京松江站，距離捷運站500公尺，重點是土地持分大，有18.6坪，若日後都更可分回坪數高，才會造成多人搶購的風潮。

徐華辰表示，其實房市熱也連帶影響法拍市場，不論是加價力度，平均投標人數，平均得標單價或得標拍次，較過往都有所增加。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，這間公寓位於合江街31巷內，屬於6米巷，坪數有52.6坪，得標價3100萬元、每坪58.8萬元，而這裡的公寓成交單價落在50-65萬元，因此這次法拍取得是市場行情價。

蕭佑寯指出，這戶法拍以公寓來說總價預算偏高、屋齡高、購屋抗性大，不過會有50人搶標，推測應是該樓已在談都更危老，投標人看好未來改建效應，且距離捷運南京復興站路程7-8分鐘，住家環境單純，生活和交通機能便利，因此願意大手筆搶標。