快訊

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

台南投資招商385億元 與高雄聯手打造南台灣科技廊帶

經濟日報 / 記者吳秉鍇／台南即時報導

台積電（2330） (9)日證實將在高雄設廠，預期將與南科串聯，形成一完整科技廊帶，這也顯示南台灣科技產業區在全球的地位越發重要，對此台南市政府表示樂觀其成。台南市長黃偉哲指出，隨著各指標公司持續進駐，南台灣未來發展可期，台南及高雄的產業鏈串接後，相信將可發揮1+1>2的效益。

台南市政府表示，台南市今年共新增282家投資案，吸引385億元投資額，創造1108億元產值，帶來15264個就業機會，包括Garmin、心忠電業、南紡二期、聲寶台南廠等皆在今年完工啟用。此外，三井Outlet進駐開幕在即、原東帝士舊址「南山台南廣場」重啟開發等案均受矚目，也為台南帶來豐富就業機會。

台南市政府指出，Garmin在樹谷園區設廠需要大量人才，台南市政府8至9月總共辦理5場徵才活動，加上各就業服務站媒合服務，媒合逾800位民眾覓得新職。另一重大投資案三井Outlet明年即將開幕營業，台南市政府在7月中旬陸續協助三井Outlet品牌廠商徵才，11月19日也將辦理人才招募，預計釋出600個職缺。

台南市就業市場發展蓬勃，今年上半年失業率僅3.9%，在六都當中與台中並列最低，更低於全國的3.93%。今年1至10月台南市政府共舉辦3場大型及1場中型博覽會，媒合了352家廠商、提供18773個就業機會，總計逾3550人次參加求職，平均初媒率逾54%。

在未來產業發展部分，台南也持續邁步，今年9月與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，展開第三代半導體的實驗研究佈局，推動沙崙成為下一個世代的半導體研發重鎮，以南科、沙崙雙引擎，帶動台南地區的快速發展。

在觀光產業部分，台南知名觀光區域安平，先有亞果遊艇集團前進安平港投資開發國際遊艇城，今年9月臺灣港務公司再與三地集團南仁湖公司簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」百億投資契約，規劃打造全臺規模最大濱海綜合度假城，提升安平港的國際能見度，更將為地方帶來許多就業機會，注入城市發展新動能。

黃偉哲強調，台南在產業及招商具有優勢地位，今年整體整商成績也不受疫情衝擊影響，較去年更為突出，洽談中2億元以上重大投資案共91案，投資額達2,918億元。未來也將持續打造優質投資環境，吸引更多優秀廠商進駐開發，創造更多在地商機與就業機會。

延伸閱讀

不受疫情影響 台南今年招商投資已達385億元

房價將超越南科？台積電設廠高雄有這點優勢

299元烤肉吃到飽！高雄韓式餐廳道地店裝秒飛韓國　199元能無限爽嗑部隊鍋

跟上永續發展腳步 高雄下月發表地方自願檢視報告

相關新聞

華航發行2022年月曆「一直在這裡」 貨運團隊首度登場

中華航空（2610）推出 2022 年「一直在這裡 We are all here」月曆，首次採用藝術插畫的文青風格，並...

首購族十等九輸？ 北北桃竹1字頭只剩6個區

市調機構統計，北台灣北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭的行政區，只剩下桃園市觀音、楊梅，以及新豐...

台積電擴廠方興未艾 房仲揭3地點「如證實房市大好」

台積電（2330）正式宣布將於楠梓的中油煉油廠設立新廠，高雄新廠周邊商圈一夕晉升房市「積動股」，台灣房屋集團趨勢中心表示...

不只王品！這三家餐飲集團也喊徵千人 鼎泰豐加薪搶人

王品（2727）喊出要招募1,700人以做為新品牌和新展店的人才籌備，為史上招募規模最龐大的一次，看好內需市場重啟，不少...

馬斯克沒它不行！這家台廠如何打入特斯拉供應鏈？

德國第一階的汽車螺帽製造大廠，30幾年以來，一直跟員工僅40人、外銷量3000噸的小廠「國鵬工業」下單。但小廠志氣大，他們的螺帽飄洋過海，用於歐洲知名汽車品牌，甚至打入特斯拉的供應鏈。

長榮航最後一架波音747-400蒙皮鑰匙圈 今開賣

長榮航空（2618）最後一架波音747-400客機(機身編號B-16411)，於2017年8月光榮退役，經拆解後部分飛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。