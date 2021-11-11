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房價愈等愈貴 今年前10月北北桃1字頭房價區只剩這六區

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

據住展雜誌統計，北台灣北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭的行政區，只剩下桃園市觀音、楊梅，以及新豐、關西、寶山、湖口等六個行政區。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年來因房市多頭走勢強勁、營造成本飆漲轉嫁至房價，以及在預售屋實價登錄助漲之下，各縣市低門檻、親民的1字頭房價區正快速減少當中。由於這班多頭列車仍未減速，車票是越來越貴，越猶豫恐越難上車。

據住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，去年新建案成交1字頭房價區還有13個，現在卻只剩下6個。到了今年5月的同一份統計，新建案1字頭房價區還有八個，但半年過去後，桃園新屋、龍潭房價均已漲到2字頭，正式跟1字頭說掰掰。

北北桃竹僅存的六個1字頭房價區中，單價最低的是關西鎮，每坪僅約16.8萬元；關西屬於新竹縣偏鄉，近年房價搭著景氣順風車上漲，但因向來缺乏重大建設或民間投資題材，漲勢相對溫和。

新建案每戶平均總價最低的是桃園市觀音區，每戶約681萬元；總價較低的關鍵，在於今年來草漯重劃區多推出低總價公寓、華廈，以及觀音工業區周邊多套房案所致。由於購屋門檻較低、租金投報可達3％，自住與投資置產需求較為熱絡。

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