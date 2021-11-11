含金量超高！ 50人競價搶北市46年老公寓

台北市中山區合江街一間46年老公寓10日執行三拍，底價2410萬元，吸引50組人馬進場搶標，為北市今年目前最多人競標的案件，最終由陳姓自然人以總價3100萬元、每坪58.8萬元得標。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該公寓吸引多人搶標，除了位處市區、交通方便、價格便宜外，超高含金量也是主因。該公寓為四樓的二樓，雖然僅持有4分之一土地，但持分達18.6坪，不僅有利都更整合，都更後也可分回更多坪數。

根據法院公告，該物件位於合江街巷內，屋齡46年，建坪約52.6坪，土地持分18.6坪。債務人為劉姓自然人，債權人為台糖公司，淪入法拍原因為損害賠償。個案今年9月首次拍賣，底價3764萬，無人投標。10月進入二拍，底價降至3010萬元，再次流標。

三拍底價降至2410萬，每坪約45.7萬，昨(10)日開標，吸引大批民眾到場，總計50封標單投標，創今年北市最多，最終以3100萬元，高出低價690萬元，也高於二拍底價3010萬元。

徐華辰分析，該公寓距離捷運站約500公尺，地段不錯，當地公寓實價行情約每坪55~60萬，而該公寓三拍底價降到45.7萬，已約有三成價差，最重要的是土地持分大，對都更建商極具吸引力，因此吸引大批民眾進場投標。